Melley: “Capodanno è il frutto di una amministrazione allo sbando”

La Spezia - “Finalmente i cittadini hanno potuto conoscere il programma del Capodanno organizzato dal Comune all’ultimo momento: una cosa da non credere” Così Guido Melley, LeAli a Spezia: “Una città come la nostra merita un Capodanno con eventi di qualità. Il programma proposto dal s"indaco Peracchini è incommentabile. Del resto, quando si amministra una città con superficialità ed improvvisazione, questi sono i risultati. Siamo allo sbando totale. La programmazione culturale e di spettacolo, oltre a contribuire alla crescita civile e culturale della comunità dei cittadini, ha anche importanti ricadute per la promozione turistica e lo sviluppo economico. Ed invece manca una visione, un respiro strategico, mancano le competenze e le conoscenze. Peracchini vada a festeggiare il Capodanno in qualche città dove gli eventi li sanno organizzare. Magari imparerà qualcosa.”

