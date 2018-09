La Spezia - "Sul ponte di Stadano e sulle opere similari di recente realizzazione in zona, ovvero Mulazzo e Teglia, la giunta regionale effettui verifiche puntuali". A chiederlo, con un’interrogazione a risposta scritta, è il Gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale con i suoi rappresentanti Maurizio Marchetti capogruppo e Marco Stella vicepresidente del Consiglio regionale a seguito dello scoperchiamento della copertura in alluminio di una delle torri del ponte di Stadano che, secondo quanto si legge nell’atto, sarebbe stato segnalato "a metà agosto , a seguito di una giornata di forte maltempo".



Forza Italia prende in mano la cosa anche perché l’opera è relativamente nuova. Alluvionato nel 2011, il ponte è stato rimesso in sesto e poi «inaugurato dal Presidente della Regione il 28 luglio 2017 - ricorda l’interrogazione, poi -A metà agosto scorso – si legge ancora – a seguito di una giornata di forte maltempo, è stato segnalato lo scoperchiamento della copertura in alluminio di una delle torri del ponte di Stadano. Vista la mole della copertura, è stato corso un grosso rischio (per fortuna senza conseguenze sulle persone) ed è parso singolare che un’opera nuova possa aver avuto problemi del genere".



Dalla premessa ai quesiti il ‘punto e a capo’ è breve, ed ecco quindi che Marchetti e Stella domandano alla giunta regionale toscana "chiarimenti urgenti in merito a quanto avvenuto, se la Regione Toscana sia stata interpellata o informata di tali fatti», ma soprattutto «se non si ritenga utile effettuare verifiche puntuali sull’opera in questione ed anche su quelle similari di recente realizzazione in zona (Mulazzo e Teglia) e se siano state effettuate contestazioni e/o prese decisioni sanzionatorie in merito".

27/09/2018 13:21:36