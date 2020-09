Manucci in Regione per Fratelli d'Italia: "Un'elezione cercata e resa possibile dalle circostanze"

La Spezia - Dopo 23 anni in consiglio comunale Sauro Manucci compie un importante passo avanti nella sua carriera politica e approda in consiglio regionale. Un'affermazione sofferta e in bilico sino all'ultimo, per la quale l'ufficialità è arrivata solamente nel pomeriggio. Calcoli, resti e proporzioni hanno portato Fratelli d'Italia a superare i 10 punti percentuali e a esprimere infine 3 consiglieri regionali, uno dei quali sarà proprio Manucci, grazie alle 1.179 preferenze ottenute. Poche decine di voti in meno e al posto del capogruppo di FdI a Palazzo civico a salpare per Genova sarebbe stata Barbara Ratti, che di preferenze ne ha ricevute ben 1.046.



"Quando l'anno scorso a Roma Giorgia Meloni mi ha proposto di correre per le Regionali - spiega Manucci a CDS - ho accettato convinto che fosse un modo per aiutare il partito e il mio territorio. Fratelli d'Italia vantava percentuali inferiori a quelle di oggi e nel frattempo è cambiata anche la legge elettorale regionale, dando qualche speranza in più di eleggere consiglieri anche al di fuori di Genova. Così la possibilità di essere eletto è diventata più probabile e il risultato di oggi è stato cercato, non è casuale, ma è anche stato reso possibile dalle circostanze. Ho fatto tante campagne elettorali in passato, questa è andata bene e ora punterò a sfruttare al meglio questa occasione che mi hanno dato i miei concittadini".



Manucci è un politico locale sui generis: raramente cerca la ribalta sui giornali e anche in consiglio comunale i suoi interventi sono tanto centellinati quanto significativi, spesso decisivi quando si parla di regolamenti e prassi, vista l'esperienza maturata all'ombra del San Nicola da Tolentino che campeggia in Sala consiglio.

"Sia ai tempi dell'opposizione che oggi che sono in maggioranza - prosegue - mi sono ritenuto un amministratore: preferisco dialogare con i funzionari e cercare di risolvere i problemi, piuttosto che correre a dire la mia sulla stampa. Credo che ascoltare le persone sia un dovere e infatti non ho mai cambiato numero di telefono. Vengo dal mondo della scuola, dello sport e del sociale, quindi sono abituato ad ascoltare molto. I voti sono importanti, ma considero fondamentale il rapporto con le persone. Da docente sono convinto che in tutti ci sia del buono. Dal 1° settembre sono in ferie, ma porterò avanti queste convinzioni e questo modo di essere".



Le partite nelle quali Manucci si metterà in prima linea sono quelle legate alla sanità e allo sviluppo del territorio: "Ci sono diversi problemi da affrontare, ma il primo è quello della sanità. Occorre programmare in vista dei prossimi anni e dobbiamo trovare la maniera per arrivare ad avere un presidio ospedaliero importante, senza però perdere il contenuto. Poi ci saranno interessanti spazi di manovra per i fondi Por e Fesr dei prossimi anni, un altro fronte sul quale dobbiamo farci trovare pronti".



Infine Manucci ringrazia chi lo ha sostenuto verso questa affermazione. "Ringrazio il gruppo di Fratelli d'Italia e in particolare la mia collega Maria Grazia Frijia che mi è stata davvero molto vicina in questo periodo di campagna elettorale. E' una donna davvero forte, ma quando ha ricevuto la notizia dell'elezione si è commossa anche lei", conclude con una carezza il neo consigliere regionale.

TH.D.L.

22/09/2020 18:18:01