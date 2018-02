La Spezia - “Il gravissimo episodio di Macerata il cui esecutore appartiene alla Lega, deve rafforzare in noi la convinzione di contrastare sempre con più forza questa deriva estremistica. Ci sono movimenti politici che in questi anni hanno alimentato le paure della gente strumentalizzandole ed utilizzandole per mere ragioni di consenso. Ciò ha contribuito fortemente all’emergere di punte di estremismo sempre più pericolose, la cui esistenza è confermata anche da ciò che è accaduto a Macerata". Lo dichiara Juri Michelucci, consigliere regionale Pd e candidato al Senato all'uninominale nel collegio spezzino. "I problemi legati alla sicurezza, all’immigrazione e alla convivenza con il diverso - prosegue - sono una battaglia prima di tutto culturale da affrontare con gli strumenti di una politica responsabile e di una lotta per la legalità rigida e rigorosa che lo stato deve promuovere. Ma attenzione a cedere alle sirene di soluzioni semplicistiche e spesso irrealizzabili. Il rischio sostenendo certe linee politiche , come appunto fa la Lega è quello di contribuire soltanto ad un imbarbarimento della società che non porta soluzioni se non una sempre più rapida escalation di fatti di cronaca come quello di oggi. Lavoriamo assieme per trovare soluzioni concrete, che tutelino i cittadini e li facciano sentire al sicuro. Implementiamo e investiamo nelle lavoro delle forze dell’ordine. Costruiamo una giustizia più rapida ed efficace. Ma ricordiamo di far parte, prima di tutto, di uno stato democratico”.



