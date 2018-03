La Spezia - Quando sono 209 su 293 le sezioni scrutinate, il M5S è già sicuro di essere il primo partito anche nel collegio spezzino per la Camera. Il movimento pentastellato sfiora la quota del trenta per cento anche nel collegio uninominale numero 6 della Liguria, che coincide con la provincia della Spezia. Quando è l'alba, il Movimento Cinque Stelle tocca la punta del 29,41% a circa 28mila voti, segue il Partito Democratico al 20,78% incalzato dalla Lega al 20,18% , entrambi attorno ai 20mila voti. Al quarto posto Forza Italia con l'11,59% , poi Liberi e Uguali (4,18%) e Fratelli d'Italia (3,56%); infine le sigle sotto la quota di sbarramento, tra cui +Europa (2,88%) e Noi con l'Italia-UDC (2,24%). Casapoung (0.98%) non è lontana da Potere al popolo (1,49%).

