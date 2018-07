La Spezia - Emesso il decreto di fissazione dell'udienza nell'ambito del procedimento nei confronti della senatrice spezzina Stefania Pucciarelli, vice presidente del gruppo parlamentare della Lega a Palazzo Madama. Tutto parte dal suo like al commento "Certe persone andrebbero eliminate dalla graduatoria dal tenore di vita che hanno. E poi vogliono la casa popolare. Un forno gli darei" rilasciato, sotto a un suo post su Facebook, da un cittadino in precedenza candidatosi tra le file del centrodestra alle elezioni comunale santostefanesi.



L'udienza è stata fissata in camera di consiglio il giorno 3 ottobre 2018, alle ore 10.00, presso il Tribunale della Spezia. Così ha disposto il gil Mario De Bellis. La vicenda è partita per la denuncia di Aleksandra Matikj, presidente del 'Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione'.

REDAZIONE

20/07/2018 20:45:26