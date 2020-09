Lega, Giorgi: "La mia strada inizia adesso"

La Spezia - “Si è chiusa una grande esperienza personale e politica, ora si aprono scenari entusiasmanti e di responsabilità. I 1328 voti di preferenza sono impegni che mi sono presa con le persone, la mia strada inizia adesso”. Lo scrive Giulia Giorgi assessore nel Comune della Spezia e cadidata alle elezioni regionali che commentando il risultato prosegue: “Per me questo è un successo importante, lo dico senza falsa modestia. In comune alla Spezia, nelle ultime amministrative, avevo preso una cinquantina di voti, ora ho decuplicato i consensi, segno che il lavoro svolto nella giunta di Pierluigi Peracchini è sulla rotta giusta e questa amministrazione opera bene, ma ne ho ottenuti tanti anche dal resto del territorio spezzino. Le 827 preferenze alla prima valutazione provinciale degli elettori, in comuni in cui non svolgo ruoli di pubblico amministratore, per un politico di 25 anni alla sua prima esperienza su un territorio vasto sono un risultato incredibile e molto significativo. Di questo ne sono consapevole”.

“Mi è stato chiesto di avere un ruolo politico sempre più provinciale, di impegnarmi di più sui problemi di tutta la nostra comunità, sui tanti temi che la gente mi ha evidenziato, partendo dell’emergenza sul Magra a causa della mala gestione della situazione del ponte di Albiano – prosegue -. Il mio lavoro lo farò ancora da Assessore a Spezia e lo farò anche portando avanti il rapporto costruito con tutte le persone che ho incontrato in queste settimane. Un grazie a chi mi ha aiutato e sostenuto, ma soprattutto un grazie a chi mi ha dato fiducia e mi ha ancor più responsabilizzato a fare sempre meglio”.

Redazione

22/09/2020 16:25:18