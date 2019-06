La Spezia - “La CGIL raccoglie fondi per le ONG, e dimostra chiaramente di essere dalla parte di quanti fanno tratta di esseri umani nel Mediterraneo, sostenendo in pratica chi vuole far invadere l’Italia da un’ondata di clandestini che, inevitabilmente, avrebbe tra le sue conseguenze negative anche l’abbassamento del costo del lavoro e delle tutele sociali dei nostri lavoratori. Insomma: la CGIL sta dalla stessa parte di Soros e del grande capitale, contro i lavoratori e contro i diritti dei popoli. Del resto, oltre all’entusiasmo per i clandestini, dalla rassegna AvantiPop di Spezia ne sono uscite di tutti i colori: a partire dall’ormai logora omelia sull’importanza dell’Europa fino ad arrivare alla passerella di noti volti del giornalismo radical chic". Lo si legge in una nota i consiglieri comunali della Lega in riferimento all'aperitivo di sostegno alla Ong Mediterranea organizzato stasera ad Avanti Pop, la festa della Cgil che si sta tenendo in questi giorni ai giardini di Via Chiodo.

"Ci chiediamo - continuano i salviniani - quale utilità possa ancora avere un sindacato che non tutela i lavoratori del nostro Paese ma fa il tifo per la concorrenza (finanza e clandestini). La risposta è semplice: nessuna, ed il fatto che in piazza con loro la gente sia sempre meno è un chiaro segnale della perdita di credibilità della CGIL tra le fasce produttive”.



Via Facebook, l'immediata replica di Lara Ghiglione, segretario provinciale della Cgil: "Gente Pop VS sfigati. Ai carroccetti fa proprio rodere vedere che abbiamo riempito il centro città di giovani, di lavoratori, di studenti. Lo capisco. Ci si sente degli sfigati a stare da un'altra parte. Sì abbiamo organizzato un aperitivo per aiutare chi salva la vita ad altri esseri umani, ma è solo un'iniziativa nel contesto di una festa che è stata un successo. E soprattutto non abbiamo fatto sparire agli italiani 49 milioni di euro come voi. Agiamo in modo diverso!", ha scritto la sindacalista spezzina.

