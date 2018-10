La Spezia - Matteo Salvini lo ha annunciato: nel decreto sicurezza ci sarà un emendamento per prevedere "la chiusura entro le 21 dei negozietti etnici che diventano ritrovo di spacciatori e di gente che fa casino". Il Ministro dell'Interno in diretta Facebook annuncia una misura che potrebbe trovare applicazione sui territori, compreso quello spezzino. Nel comune capoluogo infatti negli ultimi anni si sono moltiplicati gli esercizi aperti da cittadini stranieri, soprattutto di nazionalita bengalese e pakistana, e non sono mancate le polemiche per una regolamentazione che, con le leggi attuali, risulta facilmente derogabile. Salvini ha sottolineato che "non è un'iniziativa contro i negozi stranieri ma per limitare abusi di certi negozi che diventano ricettacolo di gente che fa casino". Alla Spezia l'assessore alla sicurezza Gian Marco Medusei, leghista proprio come il Ministro dell'Interno, potrebbe dunque trovare sponda nel ddl anche se è già polemica da parte di alcuni rappresentanti di categoria che vedono una discriminazione tra imprenditori: "Chi ha un'attività commerciale ha diritti e doveri: il dovere di rispettare le regole e il diritto di restare aperti, sia che siano esercizi gestiti da stranieri, sia che siano esercizi gestiti da italiani" - ha detto Mauro Bussoni, segretario generale della Confesercenti nazionale interpellato all'Ansa.

11/10/2018 20:55:42