La protesta dei circoli chiusi dall'ordinanza: "Che differenza c'è fra un Arci e un Circolo Ufficiali?"

La Spezia - Signor Sindaco, per arrivare preparati al nostro incontro, non avendo mai frequentato il Circolo Ufficiali, vorremmo chiederle che differenza c’è tra giocare a scopa Circolo Arci Pitelli e giocare a bridge al Circolo Ufficiali e viceversa;

bere un caffè al Circolo Arci del Termo e berlo al Circolo Ufficiali; scambiare due chiacchiere al Circolo Arci della Pianta e farlo al Circolo Ufficiali; essere tra le nuvole al Circolo Arci Canaletto e essere tra le nuvole al Circolo Ufficiali; ascoltare la musica che ti piace alla Skaletta o ascoltarla al Circolo Ufficiali; ascoltare le musica che piace ai tuoi amici allo Shake o ascoltarla al Circolo Ufficiali; leggere il giornale - adesso il tuo - al Circolo Arci Valdellora e leggerlo al Circolo Ufficiali; confidare le tue preoccupazioni alla tua presidente al Circolo Arci Il Campetto e o farlo con il responsabile al Circolo Ufficiali; sospirare d’amore al Circolo Arci Le Pianazze e sospirare d’amore al Circolo Ufficiali; guardare le nuvole alla Bocciofila Chiappa o guardare le nuvole al Circolo Ufficiali; pensare a quanto è bello stare in compagnia al Circolo Arci La Lizza o pensarci al Circolo Ufficiali; incontrare gli amici al Circolo Arci del Favaro o incontrarli al Circolo Ufficiali; parlare con il vicino di tavolo al Circolo Arci di Valeriano o farlo al Circolo Ufficiali. Insomma vivere, fantasticare, guardare il mondo, pensare, oggi con la mascherina e ieri senza mascherina. Oggi come ieri, simili come tutti gli esseri che vivono di socialità, ma magari diversi per idee. Diversi ma uguali.

Ma diversi, noi chiusi e loro aperti.



Dania Teodori, Arci Pianazze

Daria Pantani, Arci La Skaletta

Herve Peroncini, Arci Shake

Carlo Gerini, Arci Valdellora

Marco Celentano, Arci Favaro

Pier Andrea Pucci, Arci La Pianta

Nicola Pedretti, Arci Canaletto

Giovanna D'Auria, Arci Campetto

Fabrizio Bertoneri, Arci La Lizza

Maurizio Rossi, Arci Bocciofila Chiappa

Michele Pellami, Arci Valeriano

Cesare Stretti, Arci Termo

Eugenio Biselli, Arci Pitelli

Stefania Novelli, Presidente Arci La Spezia

Presidenza Arci Liguria

Francesco Marchese, Presidente Arci Liguria

Francesca Chiavacci, Presidente Nazionale Arci

Redazione

14/09/2020 10:35:52