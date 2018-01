La Spezia - "La Cgil spezzina esprime solidarietà e vicinanza al Partito Democratico per il simbolo neo fascista apparso sulla saracinesca della sede del Circolo di Melara. Dopo la svastica nella sede Spi Cgil a Ceparana, un altro atto vile che colpisce un'altra forza democratica. Come Cgil non ci rassegniamo al rigurgito neo fascista nel nostro territorio e nel Paese, che va combattuto rilanciando i valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana."

