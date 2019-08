L'Arci a Zanicotti: "Salvini è il ministro dell'Interno e il dissenso è ancora un diritto riconosciuto"

- "Ebbene sì, dalle parole di Zanicotti qualcosa di più sul suo Capitano lo abbiamo compreso. Per esempio abbiamo capito che il famoso Capitano della Lega la cui presenza in città è stata anticipata da giorni con tanto di manifesti a ogni angolo della strada e risibili slogan su internet, mal sopporta essere contestato". Lo afferma in una nota l'Ufficio di presidenza di Arci La Spezia, commentando quanto dichiarato da Fabrizio Zanicotti, segretario provinciale della Lega (leggi qui )."Che sia Zorro, l'anziana signora con il pugno chiuso alzato o gli studenti, nessuno si deve permettere di disturbare le asserzioni del Capitano appassionato di Mojto&Balletti. Peccato - fanno notare dall'Arci spezzina - che il Capitano di Zanicotti e dei suoi amici leghisti sia per il resto degli Italiani soprattutto il vice presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e Ministro dell'Interno. E peccato segretario Zanicotti che in Italia il dissenso sia ancora un diritto riconosciuto anche quando chi dissente, contesta non tanto le idee della Lega ma l'azione di un ministro leghista che quelle idee porta al governo del Paese dove viviamo tutti. Salvini non è più solo il capitano della Lega, ma è uno dei massimi rappresentanti del governo e Ministro dell'Interno. E può essere criticato per ciò che dice e per le rare azioni che compie. E da criticare ci creda Segretario ce n'è parecchio"."Per esempio - continua la nota - il suo Capitano ha dimostrato di essere capace di usare la forza solo con i deboli, naturalmente meglio se neri ma bene di qualsiasi colore soprattutto se sono emarginati o anche donne, meglio se donne giornaliste. Ma certo il suo coraggio lo abbiamo potuto poco apprezzare con i forti, tanto che in Europa la sua voce non è neppure conosciuta. E ci pare che poco coraggio lo abbia mostrato quando la magistratura voleva sottoporlo a processo. Poco importa tutto questo, ciò che importa è non disturbare il Capitano. Diversamente si è cosa? Nemici, fascisti travestiti da antifascisti, zecche rosse. Ognuno ha il capitano che si merita e certo Salvini non è il nostro capitano. Ma è purtroppo Ministro dell'Interno di tutti noi, che in questi giorni ci ha chiesto pieni poteri. Per questo Zanicotti non restiamo in silenzio, così come è giusto che non restino in silenzio, si mobilitino e manifestino gli studenti della Rete -Lst, le donne e gli uomini di Non Una di Meno e tutti i cittadini a cui le gesta del Capitano proprio non stanno bene".