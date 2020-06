Italia Viva, Paita al Pd: "Perche' non candidare Elisa Serafini alle regionali?"

La Spezia - "Leggo da giorni di una discussione tutta tra uomini che parla di ipotesi di candidature in Liguria rigorosamente maschili. Nelle riunioni trattano solo maschi che propongono rigorosamente altri maschi. Mesi di nomi sbattuti sui giornali e di accordi fragili senza alcuna chiarezza sui programmi". Lo scrive Raffaella Paita di Italia Viva che in una nota prosegue: "Non ho ancora capito se esiste o no il famoso documento di intesa tra Pd e M5s, se prevede o no la Gronda (che solo una certa miopia politica puo' ritenere non urgente in questi giorni di passione nelle autostrade liguri), se apre alla possibilità di usare le risorse del Mes per realizzare, per esempio, un ospedale tutto pubblico agli Erzelli, dopo i clamorosi fallimenti di Toti e Viale".

"Al Pd che si riunisce per assumere una decisione - conclude Paita - voglio lanciare una proposta: perché non provate a cambiare schema e sostenete una donna capace, coraggiosa e moderna come Elisa Serafini, una giovane con le idee chiare sul futuro della regione e sulle priorità infrastrutturali e dello sviluppo della nostra comunità?”.



Redazione

12/06/2020 19:43:01