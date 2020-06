Il ministro: "Pontremolese opera prioritaria"

La Spezia - "La Pontremolese è e rimane un'opera prioritaria per il governo, tant'è che è finanziata per 92 milioni nel Decreto Rilancio. Contiamo che il Parlamento riesca, grazie all'emendamento Orlando, a finanziare completamente l'opera". Lo ha affermato il ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli in merito al completamento dell'infrastruttura ferroviaria. Lo riferisce l'agenzia Ansa. "Il fatto che non sia presente in alcune slide di natura comunicativa non cambia la sostanza delle cose. E' nel piano delle opere prioritarie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", ha precisato la ministra, esponente del Partito democratico.

REDAZIONE

22/06/2020 15:01:22