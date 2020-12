Il Pd del Ponente: "Gallerie dell'Acquasanta occasione di rilancio economico"

La Spezia - Apprendiamo dalla stampa locale del giorno 14/12/2020 che, secondo una nota della Difesa, le gallerie dell’Acquasanta “non sono più fra gli immobili di interesse istituzionale della Marina Militare” e che “se qualcuno volesse investire […] per farne una attrazione turistico divulgativa, la Difesa non avrebbe alcun problema a cederle, sulla base di un progetto adeguato”.

In merito a ciò, salutando come una buona notizia la disponibilità della Marina Militare a cedere spazi da essa inutilizzati, riteniamo che sarebbe opportuno e auspicabile una programmazione razionale e organica di un percorso di dismissione, riutilizzo o cessione in locazione di aree inutilizzate o sottoutilizzate ad uso civile, percorso questo che dovrebbe essere condiviso coi soggetti interessati.

Cessioni di strutture importanti come quelle delle gallerie dell’Acquasanta possono rappresentare per la Città della Spezia un’occasione di rilancio economico-urbanistico solo se inserite in un progetto ampio e di insieme che sia il punto di incontro tra le esigenze avanzate dall'amministrazione comunale e la disponibilità a cessioni di aree inutilizzate o sottoutilizzate da parte della Marina Miltare, al fine di ripensare una nuova fase di riqualificazione urbana.



Circolo PD

Cadimare-Campiglia-Marola

Redazione

19/12/2020 13:26:05