I sindaci del centrodestra: "Nostri colleghi di sinistra hanno rotto l'unità contro il virus"

La Spezia - Prendiamo atto che i sindaci di sinistra della provincia spezzina hanno preferito rompere l’unità dei Comuni della nostra provincia nella lotta al coronavirus, accecati dalla logica di partito e non dal bene comune che dovrebbe invece muovere chiunque in questo epocale e drammatico momento storico. Nel pieno dell’emergenza coronavirus, innescare strumentali polemiche con il rischio di infangare tutti i professionisti della sanità ligure e della nostra Provincia, dai massimi vertici a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i tecnici, i volontari, gli autisti delle ambulanze e chi si occupa della pulizia delle sale dell’Ospedale, è un’operazione semplicemente deplorevole.

La sanità ligure e in particolare quella spezzina ha dato e sta tuttora dando il massimo possibile: la Liguria è la prima regione in Italia per posti letto paragonati ai propri abitanti e non ha lasciato indietro nessun cittadino. Non solo, in più di un’occasione è stato necessario supplire alle carenze del Governo centrale, a partire dai dispositivi di protezione individuale garantiti solo attraverso la capacità di acquisto regionale e non certo dagli aiuti centralizzati.

Ma in quel caso, nessuno ha fatto le barricate contro il governo ma tutti si sono rimboccati le maniche per non lasciare indietro nessuno.

Siamo tutti sulla stessa barca e nessuno si salva da solo: questa è la lezione di storia che ci ha impartito il coronavirus, così come anche indicato da Papa Francesco. Invece, la sinistra della provincia spezzina preferendo la logica di parte e di partito ha dimostrato di non aver imparato nulla. Un’occasione epocale persa, più a livello umano che politico, come epocale è la stagione storica che stiamo vivendo.



Pierluigi Peracchini, Presidente della Provincia della Spezia e Sindaco della Spezia

Andrea De Ranieri, Sindaco di Ameglia

Massimo Rossi, Sindaco di Beverino

Claudio Delvigo, Sindaco di Borghetto Vara

Corrado Fabiani, Sindaco di Brugnato

Antonio Solari, Sindaco di Carro

Rita Mazzi, Sindaco di Follo

Leonardo Paoletti, Sindaco di Lerici

Ivano Barcellone, Sindaco di Pignone

Matteo Cozzani, Sindaco di Portovenere

Loris Figoli, Sindaco di Riccó del Golfo

Roberto Canata, Sindaco di Rocchetta Vara

Cristina Ponzanelli, Sindaco di Sarzana

Francesco Villa, Sindaco di Vernazza

Redazione

05/04/2020 15:53:29