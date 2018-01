La Spezia - Il consigliere regionale della Lega Stefania Pucciarelli insieme al capogruppo in Comune della Lega Lorenzo Viviani e alla consigliera comunale leghista Lorella Cozzani, ieri mattina si sono dati appuntamento a Valdellora, in via Galvani, per una missione ‘insolita’: il taglio delle canne che invadevano la strada e che mettevano a rischio il transito di auto e pedoni. "Le canne – spiega la Pucciarelli – crescono in un terreno privato e non comunale, per l'esattezza di proprietà delle suore. Abbiamo così voluto agevolarle per permettere ai cittadini, residenti e non, di percorrere quel tratto in tutta sicurezza, che, ripeto, non appartiene al Comune ma è di proprietà privata". Gli esponenti del Carroccio sono dunque passati all'opera per il bene della comunità. "C’è chi continua con inutili e sterili polemiche, noi alle chiacchiere preferiamo i fatti" - commenta la consigliera regionale. Parole pienamente concordate da Viviani e dalla Cozzani, la quale aggiunge: "Si tratta di un’iniziativa nata dal cuore, per venire incontro alle suore e soprattutto i cittadini che ci hanno segnalato, in più occasioni, il disagio di transitare la strada a causa delle canne ormai divelte, che si allungavano sulla carreggiata". "Le suore – conclude Viviani - sono anziane e non riuscivano a provvedere da sole, e inoltre avevano timore delle lamentele dei residenti. Così abbiamo deciso di offrire loro un'aiuto. La Lega, mi preme ribadirlo, è sempre attenta e non sottovaluta le criticità legate ai problemi del territorio, è sempre pronta a dare una mano agli spezzini".

18/01/2018 10:23:44