La Spezia - "Stiamo registrando un dato molto positivo a livello nazionale e ligure. Ma alla Spezia abbiamo fatto ancor più di quanto avevamo fatto alle amministrative. Eccezionale il dato della Lega ma tutto il centrodestra ha dimostrato di poter funzionare, rinnovandosi anche con un partito come il loro che parla di più alla pancia del paese. Si rinforza il modello Toti, un centrodestra rinnovato è l'unico che può contrastare l'avanzata dei Cinque Stelle. Un altro dato importante e significativo è che il candidato del centrosinistra è terzo sia alla Camera che al Senato, anche se per la Camera siamo solo all'inizio ma i conteggi sembrano piuttosto in linea. L'uninominale alla Camera è un seggio che nasce a Luni e finisce a Sestri Levante, un seggio dunque tradizionalmente rosso e questo avvalora ancor di più l'importanza del risultato che si sta concretizzando".

