Gagliardi: "Bene l'emendamento, speriamo sia solo il primo passo". Paita: "Città rafforzata"

La Spezia - "L’approvazione dell’emendamento del collega Orlando, a favore delle assunzioni all’interno dell’arsenale militare della Spezia, è una notizia positiva per il futuro occupazionale del sito e per la città. Non posso che essere contenta che arrivi finalmente un segnale in questo senso, soprattutto dopo le tante richieste e solleciti che sono stati inoltrati al governo negli ultimi tempi. Io stessa avevo chiesto, tramite un emendamento, circa 300 inserimenti, tanti quanti ne sono stati approvati per l'arsenale di Taranto. Mi auguro quindi che la proposta trovi quanto prima attuazione e che, soprattutto, sia solo il primo passo per il rinfoltimento dell’organico dell’arsenale spezzino, perché è più che evidente che 138 assunzioni di civili non sono sufficienti al fabbisogno attuale. Speriamo che presto si aprano altri spiragli e l’arsenale della Spezia riceva l’attenzione che merita. Sarò naturalmente a disposizione per lavorare in favore del nostro territorio".



"Grazie a un mio emendamento riformulato, l'arsenale della Spezia potrà contare sull'aumento di personale indispensabile a garantire un futuro a questo importante realtà produttiva e militar". Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito dell'emendamento a sua firma alla legge di Bilancio. "L'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di centinaia di persone darà infatti al sito spezzino dall'arsenale spezzino la certezza di una continuità produttiva, con vantaggi che ricadranno anche dell'indotto. Siamo particolarmente felici di questo risultato, raggiunto in collaborazione con le altre forze della maggioranza, dal momento che da questa nostra vittoria parlamentare tutta la città della Spezia ne uscita rafforzata", conclude.

Redazione

20/12/2020 19:09:54