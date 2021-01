FdI: "Siamo terzo partito d'Italia, in alcuni enti locali spezzini equilibri superati dai fatti"

La Spezia - “I lusinghieri risultato ottenuti dalla nostra candidata Elena Da Pozzo alle recenti elezioni provinciali della Spezia, sono il frutto di un crescente radicamento ottenuto da Fratelli d’Italia in Val di Vara e non solo”. Lo si legge nella nota diffusa da FdI, che evidenza "viva soddisfazione, per i dati del tesseramento e la collaborazione con diversi ambienti operativi del territorio valligiano, da parte del coordinatore provinciale Parodi e dei dirigenti locali Loi e Ghiglielmone". Prosegue la nota: "Il risultato ottenuto dalla nostra consigliere a Pignone non tragga in inganno; abbiamo ottenuto voti in tutto il territorio anche da elettori non aderenti al partito. Ricordiamo che l’elezione provinciale chiama al voto solo gli eletti negli enti locali della provincia e, fra questi, alcuni sono espressione di equilibri già superati dai fatti, come testimoniano i risultati delle recenti elezioni regionali. Fratelli d’Italia si proietta come il terzo partito in Italia, e questa sua dimensione si tradurrà presto in presenza all’interno di tutti gli organismi istituzionali”.

Redazione

13/01/2021 21:52:07