La Spezia - Un consiglio comunale fiume, terminato solamente alle 2.32 della notte, quello che è andato in scena ieri a Palazzo Civico. Tema unico della serata: Enel e il futuro dell'area di Vallegrande. Il tutto condito dalla solita contrapposizione tra maggioranza e opposizione, che si sono divise i voti su due ordini del giorno per molti versi simili, ma diversi per quel che concerne il coinvolgimento dell'azienda nei prossimi anni e la destinazione urbanistica dei 70 ettari incastonati nell'area industriale spezzina.



Davanti a un pubblico formato per lo più da sindacalisti, ambientalisti e residenti del Levante cittadino il consiglio si è aperto con una sospensione chiesta dalla minoranza. In pochi secondi la sala si è svuotata e anche i consiglieri della maggioranza hanno approfittato della sosta per riunirsi. Dopo la fumata nera del pomeriggio nella ricerca di un ordine del giorno condiviso apparentemente gli schieramenti dovevano scegliere che posizione tenere nel corso del dibattito.



Alle 21.56 i lavori sono ripresi. A sorpresa la minoranza ha presentato un odg condiviso annunciando il ritiro delle mozioni di Lorenzo Forcieri e del M5S. Una scelta che ha sollevato brusio e polemiche sull'ordine dei lavori. "Non si tratta di manovre dilatorie, attendo questa discussione da un anno e 10 giorni", ha commentato Forcieri, chiedendo un altro momento di pausa per riordinare la forma del documento. Una richiesta esaudita dal presidente del consiglio comunale Giulio Guerri sotto forma di conferenza dei capigruppo.



Solo alle 22.45 si è avuto il primo intervento della discussione, quando la pentastellata Donatella Del Turco ha presentato la mozione depositata mesi fa per chiedere certezze sulla bonifica, la Vas per il progetto futuro e il massimo coinvolgimento della città nel programma Futur-e, oltre a una maggiore attenzione all'ambiente e alla salute, al riconoscimento del danno ambientale e la riapertura del tavolo tecnico.

Massimo Caratozzolo, del gruppo Per la nostra città, ha sottolineato la tensione di questi giorni per arrivare a una posizione unitaria della città nei confronti di Enel, "una multinazionale che risponde a logiche di un certo tipo". "Ricordo che all'inizio degli anni Sessanta la fuliggine ricopriva i panni e veniva respirata dalla popolazione. In questa sede dobbiamo parlare di Enel in questi termini. Non possiamo stare a guardare in attesa del 2021, servono uno studio epidemiologico e un controllo costante delle emissioni. E in vista del futuro dobbiamo escludere, attraverso il Puc, l'arrivo di industrie insalubri di prima classe", ha detto illustrando il contenuto della sua mozione.

Forcieri si è detto soddisfatto e amareggiato, per la discussione e per la spaccatura tra maggioranza e opposizione. "Dobbiamo riconoscere il passato e saper guardare al futuro, anche per questi 150 lavoratori. Il settore della mobilità elettrica può offrire risposte anche a loro. Oggi in Italia abbiamo 14mila veicoli elettrici, nel 2030 saranno due milioni. E non dimentichiamo il trasporto marittimo. Tutto senza voler mandare via Enel, che può essere coinvolta in questi ambiti produttivi. Siamo di fronte a una sfida - ha sostenuto il consigliere di Avantinsieme - e se non la giochiamo bene quell'area resterà lì, ferma, per decenni".



Guido Melley ha stigmatizzato la scarsa attenzione della giunta e di tutto il consiglio al tema nel corso dell'ultimo anno dopo una campagna elettorale in cui era stato protagonista. "Il tavolo tecnico poteva rimanere, era un luogo di confronto. Non mi è piaciuto il modo in cui è stato presentato lo studio Enea, troppo generico, una sorta di contentino. A me sembra che Enel non sia dell'idea di non scappare da questo territorio. Per questo - ha annunciato nell'illustrazione dell'ordine del giorno redatto insieme ai colleghi di opposizione il capogruppo di Leali a Spezia - chiediamo che il Comune sia protagonista di questo processo, che segua dismissione e bonifiche, che si mantenga un presidio industriale e che nocivo per ambiente e salute. In questo senso l'ordine del giorno della maggioranza è un po' leggero".

"Credo che quello che i colleghi hanno dichiarato si trovi nel nostro documento - ha replicato Maria Grazia Frijia, per Fratelli d'Italia -. Il futuro dipende da uno scenario nazionale, abbiamo pochi margini. Ma dobbiamo dire a Enel: 'Tu rimani, resti qui e investi perché hai inquinato per più di 50 anni'. Tanto più ora che l'azienda è chiamata a operare nel campo delle rinnovabili nel quale sono previsti importanti investimenti".

Fabio Cenerini, capogruppo Toti - Forza Italia, ha rimproverato la scarsa volontà di arrivare davvero a un documento condiviso da parte della minoranza e di una parte della maggioranza, accusando queste componenti del consiglio di aver attaccato il sindaco proprio sul tema della centrale. L'attacco a Caratozzolo è diventato diretto, facendolo alzare e uscire dall'aula. "Chi ha chiesto al sindaco di dire la sua su Enel si ricordi che è il governo che deve decidere, e che quindi bisogna rivolrgersi a Lega e M5S. Parlate di industrie insalubri di prima classe, il che vuol dire stabilimenti caseari e di produzione di tessuti... Bisogna smettere di fare dichiarazioni a favore del pubblico e di qualche finto ambientalista presente in sala", ha concluso Cenerini.

Mentre Caratozzolo rientrava Massimo Lombardi, si Spezia bene comune, ha ricordato quando la centrale era vista come un soggetto che dovesse molto alla città: "In campagna elettorale il sindaco parlava della necessità di uno studio epidemiologico. Non dobbiamo andare da Enel col cappello in mano".

Il socialista Paolo Manfredini ha messo in evidenza i tratti simili dei due ordini del giorno, in particolare "la convergenza sul mantenimento dei livelli occupazionali, sul destino industriale dell'area e sulla possibile permanenza di Enel", cercando di chiarire così la volontà politica di non arrivare a un documento unitario.

"Bisogna discutere a tempo debito dei temi della città: ci vorranno anni per lo smantellamento e la bonifica. La tecnologia corre - ha dichiarato il leghista

Simone Vatteroni - e ritengo sbagliato approvare una mozione che dà un indirizzo preciso a lungo termine. Dico sì, invece, al continuo confronto con Enel in commissione, muovendosi anche nei confronti del governo".

L'azzurro Oscar Teja ha esordito annunciando la volontà di portare nella discussione una valutazione politica: "Cosa vogliamo dare al futuro degli spezzini? Oggi siamo in balia delle decisioni dell'azienda, pertanto dobbiamo riprendere i contatti e proseguire con il programma Futur-e: bisogna evitare a tutti i costi una nuova area ex Ip".

Dallo scranno di Spezia bella forte e unita, Luigi Liguori ha accusato la maggioranza di avere un fine propagandistico nell'impedire l'unitarietà del consiglio e ha ricordato che ikl compito dovrebbe al contrario essere quello di lavorare tutti per la cittadinanza. "Il documento iniziale di Umberto Costantini era valido e migliorabile, ma non c'è stata la possibilità di proseguire nel lavoro", ha dichiarato.

"La politica deve ritornare a giocare un ruolo importante sul tema - ha aggiunto il piddino Marco Raffaelli -. La permanenza di Enel potrebbe arricchire un tessuto già presente, e questa è una indicazione non dissimile da quelle criticate", ha detto rivolto alla maggioranza, riferendosi ai contenuti dei due ordini del giorno.

"La discussione di questa sera è l'avvio di un percorso - ha sostenuto Andrea Costa, di La Spezia popolare -. Torneremo ad affrontare il tema, siamo in linea con i tempi, non siamo in ritardo, come sostiene l'opposizione. E siamo tutti d'accordo sulla necessità di una bonifica, a differenza di prima".

Ancora dalla maggioranza e dai banchi del gruppo Toti - Forza Italia, Giacomo Peserico ha preso la parola: "Siamo in una nuova fase ancora poco chiara, ma con alcuni punti fermi. Siamo a tre anni dalla chiusura, ma poi ci vorranno anni per vedere sorgere il futuro a Vallegrande: un'azienda impiega molto per decidere rispetto a investimenti milionari. Non abbiamo poco tempo. E facciamo attenzione alla parola insalubri: sì rischia che in quell'area non possa sorgere più nulla...".

"Non abbiamo accusato il sindaco, ma gli chiediamo di esprimersi nei confronti del governo per chiarire il destino dell'area Enel - ha spiegato la capogruppo Pd, Federica Pecunia

-. Si tratta di un tema di primo piano per la città: i nostri parlamentari, in maniera bipartisan, devono attivarsi per affrontarlo in maniera concreta".

"L'area è molto ampia, Enel può rimanere con un nuovo gruppo a gas e potranno anche sorgere altre tipologie di aziende e centri di ricerca", ha affermato l'azzurro Andrea Biagi.



L'ultimo intervento della fase di discussione è stato del sindaco Pierluigi Peracchini, che non ha perso l'occasione di scagliarsi contro l'opposizione: "La minoranza privilegia interessi personali rispetto a quelli di tutta la città. Dal primo giorno ho avuto interlocuzione con Enel, sulle questioni normative. Il tavolo tecnico non lo abbiamo chiuso noi: si è chiuso con la richiesta dello studio Enea, rivelatosi uno spreco di denaro. Oggi non dobbiamo fare voli pindarici, noi abbiamo a cuore i lavoratori e la salute dei cittadini. Qua c'è chi vuol fare il furbo: se il carbone uccide perché il Pd ha rinnovato l'Aia nel 2013? Noi, invece, non facciamo discorsi, ma fatti: stamani la giunta ha approvato un bando di gara per installare 30 colonnine elettriche in città, anche se ci sono solamente 8 auto elettriche immatricolate".

"Interessi personali, malafede, fare i furbi... ho l'impressione che il sindaco veda ogni azione dell'opposizione come un atto ostile nei suoi confronti. Mi dispiace che lo pensi, non è così", ha replicato Forcieri, portando il primo cittadino a chiarire: "Mi riferivo solamente al piano politico".



Nel cuore della notte, prima che si procedesse alle votazioni, a tenere svegli i presenti ci ha pensato Caratozzolo, con un vero e proprio coup de théâtre: presa la parola per esprimere la sua dichiarazione di voto ha annunciato la fine del suo lavoro con i colleghi del consiglio per la seduta in corso, augurando la buona notte e spiegando che non avrebbe votato.

Ultimo atto della serata, le votazioni, che hanno visto approvare solamente l'ordine del giorno della maggioranza. Ritirate le mozioni Forcieri e M5S, bocciati quella presentata da Caratozzolo e l'ordine del giorno della minoranza.

TH.D.L.

02/10/2018 12:11:22