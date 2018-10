La Spezia - LA questione Enel continua ad animare il dibattito politico cittadino.

“In queste ultime settimane - dichiarano i capigruppo Guido Melley (LeAli a Spezia), Federica Pecunia (Pd), Paolo Manfredini (Partito socialista), Massimo Lombardi (Spezia bene comune), Luigi Liguori (Spezia bella, forte, unita) - ci siamo chiesti più volte se il Sindaco e la sua maggioranza abbiano davvero ben chiari quali siano i temi nevralgici per il futuro della nostra città e per i quali occorre battersi uniti.

Ma dopo l’inerzia di Peracchini e della sua giunta su questioni come il Nuovo Ospedale del Felettino, piuttosto che sui finanziamenti del Bando Periferie,cancellati dal Governo giallo verde per il Levante cittadino, abbiamo dovuto assistere in questi mesi ad una melina e ad una posizione di colpevole attendismo nei confronti del tema del futuro delle aree Enel.

È apparso ridicolo l’annuncio del Sindaco di qualche giorno fa - proseguono i Capigruppo di opposizione in Consiglio Comunale- in merito alla data di cessazione degli impianti a carbone della Centrale Enel fissata al 2021: una notizia già nota agli spezzini e che non necessitava certo di una sorta di proclama celebrativo.

In realtà i nostri concittadini vorrebbero sapere prioritariamente, da chi ha la responsabilità di governo della città, quali scelte strategiche vengono proposte per i 72 ettari delle aree Enel, quali i tempi e le modalità per la bonifica del sito ed il progressivo smantellamento degli impianti, quale sorte avranno i tanti dipendenti della Centrale, e così via.

Ma su questi punti l’Amministrazione tace, aspetta le decisioni di Enel e della Strategia energetica nazionale, avendo rinunciato a svolgere una azione incisiva di pressione politico-Istituzionale a cominciare dall’abbandono di quel Tavolo di confronto con Governo, Regione ed Enel avviato sul finire della passata consiliatura.

E in vista del Consiglio Comunale convocato sul tema - concludono Melley, Pecunia, Manfredini, Lombardi e Liguori- vista anche la difficoltà di trovare una sintesi unitaria a causa delle divergenze di opinioni tra i diversi gruppi consiliari, ci faremo carico di proporre alla conferenza capi gruppo come proposta di discussione e all’aula consiliare, un documento chiaro e semplice con la piattaforma da portare avanti per decidere il futuro strategico delle aree Enel.

Un documento per punti che presuppone una presa di posizione del Comune, con un ruolo da attore protagonista da assumere con coraggio e senza timore alcuno sia nei riguardi di Enel sia di chi governa il nostro paese e la nostra regione".



La proposta di ordine del giorno

FUTURO AREE ENEL.



Considerato che:



-a fronte della nuova conferma da parte di Enel della dismissione dell’utilizzo del carbone, anche per la centrale E.Montale nel 2021, tema che certamente promuoverà unitariamente l’interesse di tutta la città riguardo alle future destinazioni delle aree, che per decenni hanno ospitato la centrale a carbone nell’impianto di Vallegrande;



- Enel ha commissionato ad Enea un’analisi socio-economica con relativa presentazione di scenari di reindustrializzazione del sito, legati a sviluppi economici internazionali, nazionali e locali;



-Che tale studio, ad oggi è a disposizione solo del consiglio comunale e dell’amministrazione.



Considerato ancora che:



La vera sfida sarà candidare Spezia come modello nazionale di riconversione di un territorio, in ragione del suo utilizzo per funzioni nazionali, con l’obiettivo di agevolare lo sviluppo di una progettualità capace di attrarre sia idee innovative che le risorse per attuarle, un progetto che si integri e faccia sistema con la vocazione presente e futura del tessuto industriale e produttivo della città.



Il consiglio comunale:



Auspicando in un lavoro di concertazione tra tutte le parti interessate dalla discussione sul futuro delle aree Enel,



Impegna il Sindaco e la Giunta:



1) A presentare alla città i risultati dell’analisi prodotta da Enea.



2) Ad inviare una nota al Governo per riaprire in tempi brevi la discussione sulla Strategia Energetica Nazionale e il Tavolo Nazionale sulla chiusura delle centrali.



3) A riavviare il Tavolo Istituzionale permanente con Governo, Regione, Enel e Comune della Spezia (allargato a consultazioni con rappresentanze economiche e sociali del territorio, stakeholder ed associazioni ambientaliste),per discutere il nuovo piano industriale di Enel, le sue ricadute sul nostro territorio e le prospettive per l’area della Centrale E. Montale post- cessazione degli impianti;in particolare con l’obiettivo di focalizzare l’impegno di Enel all’interno dello sviluppo del nuovo Piano energetico Nazionale, puntato sulle rinnovabili.



4) A favorire un accordo inter-enti per il mantenimento della struttura occupazionale diretta dell’Enel alla Spezia, senza esuberi e con percorsi di ricollocazione in divisioni del gruppo assistite da procedure di accompagnamento agevolato.



5) A formalizzare con Enel di un percorso partecipato con la cittadinanza per la conferma della cessazione degli impianti a carbone entro il 2021 e per l’avvio di protocolli operativi (con tempi, modalità esecutive e valutazioni di impatto ambientale) per gli interventi di bonifica integrale del sito e per il progressivo smantellamento degli impianti.



6) Ad adottare, oltre alla Vas in fase di approvazione, la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario(VIIAS), oggi disciplinata da una delibera della Regione Liguria.



7) A confermare la destinazione industriale dell’area (con esclusione di insediamenti di industrie insalubri) finalizzata a progetti di riconversione per attività produttive e centri di ricerca nel settore dell’energia da fonti rinnovabili (con Enel presente ancora in forma diretta) o comunque in settori ad alto tasso di innovazione tecnologica (con eventuali altri operatori nazionali ed internazionali).



8) A stipulare un Accordo di Programma con Governo, Regione, Enel e Comune della Spezia per la ricerca di operatori nazionali ed internazionali interessati ad investire nell’area e nei settori prima citati, con la messa a disposizione di strumenti agevolati derivanti dalla legislazione europea e/o nazionale per le aree strategiche di riconversione industriale.



Partito Democratico

Le Ali A Spezia

Partito Socialista

Spezia Bene Comune

Spezia Bella Forte e Unita

01/10/2018 16:01:10