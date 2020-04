Disavanzo al 15 e sanzioni stradali spendibili liberamente, le proposte di Avantinsieme

La Spezia - Il gruppo consiliare spezzino Avantinsieme, rappresentato dal capogruppo Lorenzo Forcieri, ha presentato un ordine del giorno a tema Deroga ai vincoli di fiscalità di bilancio per i Comuni e le Province. Un documento pensato per alleviare le difficoltà economiche, e quindi sociali, figlie della crisi innescata dalla pandemia da Covid-19. Il gruppo consiliare, con questo odg, intende impegnare il sindaco e la giunta spezzini a intervenire nei confronti del governo e della Regione Liguria affinché siano attivate misure in tema di fiscalità in soccorso di Comuni e Province.

Queste le proposte considerate prioritarie:

Facoltà straordinaria concessa ai Comuni e Provincie, per il 2020, di chiudere l’esercizio con un disavanzo di amministrazione, pari al massimo al 15% delle entrate consuntive, prevedendo il rientro da questo disavanzo nel prossimo triennio con l’approvazione del bilancio preventivo 2021-2023.

Facoltà di ristrutturazione di tutto il debito che sarà coperto da emissioni a tassi bassissimi garantite da un impegno trentennale a rimborso pro quota degli obbligati.

Qualora, parte del debito pubblico dello Stato, sarà coperto dalla BCE, andrà altresì proporzionalmente ridotta l’obbligo di compartecipazione degli Enti Locali.

Riduzione del 25% degli obblighi di accantonamento dei vari fondi previsti dalle norme finanziarie.

Prevedere la libera disponibilità delle risorse provenienti da entrate per sanzioni al Codice della Strada.

REDAZIONE

19/04/2020 09:04:48