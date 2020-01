- "Il consigliere Melley parla di abbandono del parco del Colombaio e dell'annessa struttura della Casina Rossa. Peccato che si sia arrivati a questo punto così critico perché chi gestiva l'area prima non ha onorato i pagamenti, arrivando ad accumulare oltre 100mila euro di debiti e chi amministrava la città prima di noi glielo ha lasciato fare, senza chiedere il pagamento e senza agire affinché venisse liberato l’immobile che stava occupando senza titolo. Così facendo la giunta di centro sinistra ha ipotecato in negativo il futuro degli spezzini, tenendo un comportamento inaccettabile". L'assessore al Patrimonio Manuela Gagliardi replica così alle affermazioni del consigliere Guido Melley (LeAli) riguardo la situazione del Parco del Colombaio e della Casina Rossa ( QUI "Chi amministra la cosa pubblica deve farlo con la stessa cura con cui amministrerebbe il proprio patrimonio, se non fosse stato tollerato il mancato pagamento da parte dei gestori di questi ultimi anni a quest’ora avremmo i soldi per fare tutte le manutenzioni all’immobile e al parco - prosegue l'onorevole Gagliardi - Sono stati accumulati quattro anni di ritardo nell'incassare quanto dovuto, che probabilmente purtroppo non avremo più indietro, per la mancanza di fideiussione che copre solo in annualità di canone. Melley chiede a noi perché la Casina rossa è ridotta così? Siamo noi a chiederlo a lui e a chi, della sua stessa parte politica, non se ne è occupato per anni".