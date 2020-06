De Luca: "Mi dimetto da consigliere per motivi personali"

La Spezia - "Caro sindaco della Spezia, caro Presidente del consiglio comunale, è con rammarico che oggi con questa lettera, dopo lunga riflessione, Vi comunico che ho deciso di dimettermi dalla carica di consigliere comunale per motivi personali". Inizia così la breve missiva di Luigi De Luca che lascia i banchi della sala consigliare dopo tanti anni, prima all'opposizione poi, con l'avvento dell'attuale giunta Peracchini, dagli scranni della maggioranza. "La mia militanza a favore della collettività come consigliere comunale parte dal 2002 anno della prima elezione, ma il mio impegno nel sociale parte dal 1980 (Sindacato, volontariato e associazionismo). Sono stato consigliere comunale in questi anni con Forza Italia, Pdl e dopo la scissione prima con Nuovo Centrodestra e poi Area popolare. Nelle ultime elezioni mi sono presentato nella lista civica “Spezia Vince con Peracchini Sindaco” dove sono stato eletto al primo posto con 229 preferenze. Ringrazio il Sindaco per l’ottimo lavoro che sta facendo per rinnovare la città, l’intero consiglio comunale per questi anni passati insieme e Vi auguro buon lavoro per la fine della consiliatura".

Redazione

09/06/2020 11:23:37