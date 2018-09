La Spezia - "Scendiamo in piazza per costruire un’alternativa alla politica dell’odio, del declino, dell’isolamento e della paura. Scendiamo in piazza perché tante persone vogliono un Paese diverso: più giusto, più forte, più solidale, aperto al mondo e al futuro. Le paure e le preoccupazioni che hanno i cittadini vanno riconosciute e possono essere superate soltanto insieme; soltanto unendo le forze perché nessuno si senta solo. Scendiamo in piazza perché costruire questa alternativa democratica è il nostro impegno.



Dobbiamo ricostruire un progetto capace di animare le intelligenze, i sogni, le passioni, la fiducia nel futuro soprattutto dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi che devono essere i protagonisti dei prossimi anni. Vogliamo riorganizzare il campo delle forze progressiste, un progetto ampio, aperto a tutti i cittadini, le organizzazioni, le realtà sociali che credono nei valori dell’uguaglianza, della solidarietà, della multiculturalità, della scienza e di una crescita più giusta.



Per questo diamo appuntamento a tutti coloro che credono in un Paese diverso da quello che stanno ipotizzando Lega e Movimento Cinque Stelle, per domenica 30 settembre alle ore 14 a Roma a Piazza del Popolo. Per raggiungere la manifestazione sarà possibile partire con i pullman organizzati dal coordinamento provinciale Pd, che partiranno da Luni, Sarzana e La Spezia. Per informazioni e prenotazioni contattare la sede provinciale del Partito Democratico, al numero 0187/510500, tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 19.00, fino a sabato 29/09/2018 alle ore 12".



Coordinamento provinciale Partito Democratico La Spezia

24/09/2018 22:05:12