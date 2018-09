La Spezia - A breve inizierà, con la III Commissione prevista per il 9 ottobre, il percorso di approfondimento in merito ai problemi del Commercio spezzino emersi anche durante la riunione dei Capigruppo in seno al Consiglio comunale di lunedì 24 settembre sospeso su richiesta di diversi operatori del settore che hanno chiesto di essere ascoltati. Ad intervenire sono i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia della Spezia Sauro Manucci e Maria Grazia Frijia che spiegano: “I problemi del commercio sono sempre stati affrontati dalle precedenti amministrazioni in maniera settoriale, discontinua, senza una visione complessiva delle problematiche del comparto. In primo luogo quello che vorremmo è una presa in carico globale della questione commercio che non può più essere affrontata a compartimenti stagni. Oggi la città vive un momento di rilancio vero ma stiamo attraversando ancora una profonda crisi con tantissimi commercianti che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, stiamo parlando di lavoratori che con le loro attività fanno vivere la città tenendo i negozi aperti con grande fatica. Il compito dell'amministrazione deve essere quello di sostenere chi oggi vuole aprire nuove attività ma soprattutto difendere chi già oggi opera quotidianamente attraverso politiche reali di aiuto concreto”.



La proposta che Fratelli d'Italia porterà all'interno della maggioranza riguarda diversi aspetti: “Mettere in rete tutte le iniziative culturali, artistiche, sportive, e legate al mondo turistico, ad esempio le crociere, in modo tale che non si creino sovrapposizioni di eventi con un offerta forte in alcuni momenti e carente in altri. Accordi con le banche del territorio per sostenere l'accesso al credito dei piccoli imprenditori locali con agevolazioni finanziarie; l'amministrazione si faccia parte attiva in un possibile accordo tra commercianti e proprietari di immobili che garantisca le esigenze di tutti. Un fondo comunale di rotazione a sostegno del commercio, un certo numero di giornate durante l'anno che vedano l'aumento del numero di parcheggi gratuiti in centro, studio di un pacchetto di agevolazioni per chi vuole fare investimenti o assumere nuovo personale”.



In conclusione dicono Manucci e Frijia: “Fondamentale deve essere l'attenzione che l'amministrazione riserverà al comparto ed agli operatori, un'attenzione che deve passare attraverso l'organizzazione costante e continua e l'attività di coordinamento degli eventi del territorio di tutte le iniziative a sostegno dell'economia cittadina che ovviamente sotto molteplici forme è sintentizzabile con il termine commercio. Il concetto è che non si può più sottovalutare questo tema ma alla stregua di altre iniziative politiche, ad esempio il sostegno all'economia portuale, all'urbanistica, alla pulizia ed al decoro, alla sicurezza allo stesso modo il comparto commercio necessita della stessa attenzione”.

29/09/2018 13:28:30