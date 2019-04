Cinzia Calanchi candidata del centrodestra a Vezzano

La Spezia - Cinzia Calanchi ha annunciato la sua corsa a sindaco per la prossima tornata amministrativa di primavera. “Saremo la vera alternativa al mal governo del Pd degli ultimi decenni - annuncia la neo candidata che si presenterà ai nastri di partenza della competizione elettorale con una lista civica - . Sarà composta di donne e uomini del territorio vezzanese che hanno una grande voglia di impegnarsi in prima persona per dare una mano a cambiare il corso degli eventi che hanno visto, inesorabilmente, il nostro comune perdere troppe occasioni di rilancio. L’impegno in prima persona e la dedizione al sociale, l’attenzione al territorio e ad un migliore buon vivere hanno rappresentato un pilastro del mio modo di essere e di vivere nella e per la collettività in cui abito e vivo. Ho creduto e credo negli strumenti di partecipazione e per questo sono entrata a far parte del Comitato di quartiere "Prati Sarciara” come consigliere e quindi Presidente. Anche questa esperienza, a diretto contatto con la gente, mi ha convinta a dare vita insieme ad altri cittadini alla lista civica 'Alternativa per Vezzano', per dare voce ad un modo diverso di concepire la politica e riattivare finalmente un dialogo virtuoso e una presenza concreta, oggi atrofizzata nel territorio vezzanese".

"La trasversalità di questa nuova esperienza politica - prosegue Calanchi - che accomuna persone diverse tra loro rappresenta proprio il suo punto di forza, guardando a una nuova visione di politica che è aggregazione di tutti quei cittadini a cui non va più bene questo modo di gestire la cosa comune: perché per noi il nostro faro sarà considerarla e trattarla non come una “cosa”, ma una 'casa di tutti'. Siamo consapevoli di aver costruito una squadra forte e capace di dare a questo Comune, ponte tra Cinque Terre e Versilia, il valore e l’attenzione che si merita e che per troppo tempo è andato perduto” .



La lista Alternativa per Vezzano avrà il supporto e il sostegno anche degli arancioni della Lista Toti e di Liguria Popolare. Sempre a Vezzano, la Lega ha candidato il giovane Jacopo Ruggia correndo da sola.

07/04/2019 12:10:06