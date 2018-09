La Spezia - “Difendiamo i nostri quartieri”. Sono una trentina gli esponenti di Casapound radunati in Piazza Brin per l’annunciato presidio di protesta nei confronti dell’amministrazione comunale dopo gli ultimi episodi di cronaca che hanno riguardato l’Umbertino, anche nelle ultime settimane. Cronaca che da Bari riporta invece di una aggressione subita ieri sera dai manifestanti di un corteo antirazzista proprio a opera di militanti di Casapound. Tra le vittime del pestaggio, eseguito con mazze e cinghie, due persone sono finite al Pronto soccorso e per una di queste sono stati necessari nove punti di sutura alla testa.



Cori da stadio ma con testi chiaramente diversi e il dito puntato nei confronti dell’ex sindaco Massimo Federici, più volte citato dal portavoce del gruppo neofascista e colpevole di aver “abbandonato il suo quartiere”. Qualche applauso fra aderenti ma anche da parte di cittadini concorde con la linea espressa dai poundini. Qualche decina di persone fa da corollario al presidio ma c’è anche qualcuno che non è d’accordo: “Io passo da qui tutte le sere e non mi succede niente”. Più volte il coro richiama i simboli della guerra: “Scudo e spada dell’Italia siamo noi”. Ma nel frattempo da un'auto in transito parte un grido: “Siete ridicoli”.



Critica alla politica che non risparmia nessuno: “Parlano di porto e di turismo ma nessuno parla di sicurezza nelle strade. Abbiamo visto i primi risultati dopo le promesse della campagna elettorale”.

F. L.

22/09/2018 19:00:37