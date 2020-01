- Quello che avevamo anticipato a fine ottobre tra lo stupore generale (leggi qui ) è accaduto davvero: il consigliere comunale Massimo "Baldino" Caratozzolo si è iscritto al Partito democratico. L'ufficializzazione dell'avvenuta sottoscrizione della tessera del partito di Via Lunigiana è stata comunicata oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche Dina Nobili, consigliera comunale del Pd e segretaria del circolo Chiappa - Rebocco - Stra'."Solitamente i percorsi politici partono dai grandi partiti per poi finire in liste civiche, magari fondate per proprio conto. Nel mio caso è accaduto esattamente l'opposto: io iniziato a fare politica all'interno del comitato Per Piazza Verdi, poi sono stato grillino e candidato alle Regionali e in seguito ho fatto un percorso civico con la lista Per la nostra città con Giulio Guerri e ora approdo nel Pd, che ritengo esser un partito storico". Ha esordito così Caratozzolo, sfoggiando maglione e sciarpa rossi, come a ribadire l'appartenenza all'alveo del centrosinistra."Credo sia arrivato il momento di affrontare i problemi dall'interno di uno "scatolone", come definisco i partiti. Se il civismo entra nei partiti i partiti diventano migliori, altrimenti - ha sostenuto il neo militante Pd - ci sono le solite facce e resta l'incapacità di affrontare nuovi problemi. Spero che questa mia mossa sia l'inizio di un'inversione di tendenza per svuotare le liste civiche a favore dei partiti. Mi auguro di portare con me un po' di coscienze ambientaliste e di persone che sono convinte che lavoro e ambiente sono due concetti che devono andare di pari passo. In passato il Pd non solo non ha fatto abbastanza per far crescere le tutele, ma al contrario le ha smantellate. Ora serve avviare una stagione nuova, bisogna recuperare il dialogo con il mondo reale e questa è una cosa che solo la sinistra può fare. La destra dice quello che la gente pensa, ma è la sinistra che può proporre soluzioni per l'aumento della povertà, l'emigrazione giovanile...".Spiegate le ragioni del tesseramento, Caratozzolo ha guardato avanti. "Entro nel gruppo comunale del Pd, ma non si aprirà nessuna faida, nessun regolamento di conti. Credo che al Pd non serva un baco della distruzione. Ho parlato a più riprese con Dina: è logico che il partito deve volerlo e che io devo essere motivato"."Sono molto contenta di questo ingresso - ha aggiunto Nobili - perché in questo anno e mezzo ho capito che Massimo è la persona giusta per rinnovare il Pd. Anche Zingaretti ha detto che dobbiamo rinnovare il partito per migliorare la società e la vita dei cittadini. Per questo allargo l'appello a iscriversi anche a tutti gli spezzini, che provino a entrare all'interno di un partito prima di dire no. Questa è l'occasione giusta: si sta ricostruendo il Pd ex novo. Infine lasciatemi dire quanto sono felice del ritorno di Alessandro Biggi all'interno del partito", ha concluso annunciando il rientro dell'ormai ex esponente di Articolo Uno.Una mini infornata, quella dell'ex civico e dell'ex dalemiano, che si inserisce nel solco di quello che si sta rilevando a livello nazionale nei confronti del Pd di Zingaretti, anche in vista della possibile approvazione del Germanicum, sistema elettorale che prevede la soglia di sbarramento al 5 per cento.Non c'è iscrizione, almeno per il momento, da parte di Francesco Battistini, consigliere regionale che ha preso parte alla conferenza stampa, prima come spettatore e poi come relatore."Collaborerò con loro per quanto possibile, anche perché ora il Pd non ha un riferimento territoriale in Regione. Sono una persona di sinistra, da sempre. Caratozzolo è passato dalla maggioranza all'opposizione e poi al Pd, e questo cambia gli equilibri. A lui mi legano amicizia, percorso e sodalizio politico. Collaboravamo prima che sostenesse Peracchini, vogliamo continuare a farlo in futuro. Non siamo interessati a poltrone o bandierine, ma a parlare di temi come la sanità, i nodi ambientali come Enel e il porto, il problema occupazionale, i nodi infrastrutturali... A livello ideologico quello che ci lega sono il no al fascismo e la volontà di guardare il mondo con gli occhi dei più deboli".Ok, tutti d'accordo, verso un centrosinistra unito che guarda alle prossime Regionali e con un Pd che accoglie pezzi della sinistra civica e fuoriusciti.Ma come si conciliano le aspre critiche che Caratozzolo ha rivolto per anni nei confronti del Pd e di tutta la sinistra spezzina e italiana? Come possono l'ex sindaco Massimo Federici e lo stesso Caratozzolo convivere nello stesso perimetro politico dopo anni di scontri, contestazioni e situazioni talvolta sfociate in veri e propri drammi collettivi?"Credo di aver agito sempre come una persona di sinistra. Lo ero anche quando ero in maggioranza. Rivendico le critiche fatte in passato agli esponenti del Pd. I partiti sono scatole e il Pd è una che ha contenuti di sinistra. Una parte del Pd ha capito di aver camminato su una strada sbagliata. Non mi sento a disagio non credo ci sia incoerenza da parte mia. E se in futuro continuerò a vedere cose che penso sbagliate riprenderò a criticarle".Sul perché alla conferenza stampa fosse presente per il Pd solamente Nobili, la risposta è stata: "Perché sono un iscritto circolo di cui è segretaria. Veniamo dalle vacanze natalizie, nascerà tutto a partire domani, nella collegialità di un gruppo consiliare".Caratozzolo dà quindi per scontato l'ingresso nel gruppo del Pd, forte dell'accordo con Nobili, ma il regolamento comunale parla chiaro: sarà necessario depositare di fronte al consiglio la dichiarazione di accettazione del capogruppo, che in questo caso è Marco Raffaelli. Lo scollamento tra Nobili e il resto del gruppo - lo stesso Raffaelli e Luca Erba - negli ultimi mesi è stato evidente, sino a portare a vere e proprie discussioni su iniziative prese all'insaputa dei colleghi di partito e condotte insieme a Caratozzolo e Luigi Liguori. Pare più complicato del previsto, quindi, che Raffaelli ed Erba accettino di buon grado l'ingresso di Caratozzolo. Prima che l'Opa, come è stata definita, proposta dall'ex guerriano vada in porto sarà necessaria perlomeno una lunga e approfondita discussione.E' la condanna di Caratozzolo: ovunque vada fa discutere.