La Spezia - Mi fa una certa impressione sentire l’ex Ministro Orlando parlare di temi ambientali, dichiarando di sentirsi amareggiato perché qui alla Spezia si sia parlato, durante la ben nota vicenda legata al monumento negato, di vittime dell’amianto come in una “gazzarra da cortile”.

Proprio Lui che da Ministro dell’ambiente non si preoccupato di salvaguardare i suoi cittadini dai fumi velenosi di ENEL permettendo anzi alla centrale di ottenere una comodissima nuova convenzione , che teoricamente se ENEL decidesse di “alzare la posta” potrebbe trattenere l’azienda in modo attivo nella nostra città sino al 2029.

Dunque ex Ministro che dire. Può darsi che questo balletto che da anni si sta consumando intorno a un Monumento donato alla città da una Associazione fortemente attiva sul territorio in difesa delle vittime dell’amianto e le loro famiglie provochi raccapriccio.

Lo provoca anche a me. Le voglio però ricordare che i primi dinieghi, silenzi e omissioni circa questa vicenda risalgono alla precedente giunta nella quale il suo partito aveva un ruolo primario.

Non offenda perciò le istituzioni paragonando oggi, un percorso fortemente voluto dal gruppo consigliare che rappresento e che peraltro a quanto mi è sembrato risulta affiancato anche da altri, dopo che alcuni aspetti poco chiari stanno venendo a galla, ad una invereconda “gazzarra da cortile”.

Altrimenti io dovrei etichettare certe scelte del suo ministero, quando lei ne era a capo, nei confronti di ENEL e in generale in tema energetico-ambientali come ad un insalubre Supermarket del potere.

Un Supermarket che nella nostra città ha fatto e fa da anni ampie offerte speciali in fatto di cancri, malattie respiratorie e affezioni varie.

Insomma caro concittadino: o il rispetto su queste tematiche lo riserviamo a tutti, ovvero alle vittime dell’amianto come a quelle del carbone e ci avviciniamo a questi argomenti con l’attenzione che meritano o veramente facciamo “gazzarra da cortile”.

Ma la facciamo qui sulla stampa, caro ex ministro, non nelle commissioni consiliari che di certe tematiche trattano. Peraltro se vuole proprio sapere come la penso, un monumento non sposta il problema e non lo risolve, ma è un segno di rispetto verso coloro che per quel problema sono morti.

Negarlo è una azione indegna di qualsiasi amministrazione e per qualsiasi motivo: logistico o estetico.

Non operare invece per risolverlo un problema, come nel caso di ENEL che per anni ha potuto operare indisturbata, è qualcosa di molto più grave, a cui non voglio nemmeno provare a trovare un aggettivo. Lo decidano i lettori. Specie coloro che hanno avuto lutti in famiglia.

MASSIMO "BALDINO" CARATOZZOLO

06/10/2018 18:57:33