Caos nei rapporti tra Comune e associazioni di categoria

La Spezia - Confusione e mancanza di rispetto. Le associazioni di categoria che ieri si erano presentate di fronte alla commissione Lavoro ed economia hanno lamentato questi problemi alla presidente Maria Grazia Frijia, denotando uno stato di malumore all'interno del mondo del commercio spezzino con il quale l'amministrazione comunale dovrà fare i conti nei prossimi mesi. Un futuro sul quale si accenderà un po' di luce alla prossima seduta, visto che i rappresentanti politici e sindacali delle associazioni ieri hanno girato i tacchi e hanno lasciato il tavolo dei lavori all'assessore Lorenzo Brogi, a Marina Geirola del consorzio Vivi il centro e Andrea Lagomarsini di Fiva Confcommercio.

"Noi siamo i rappresentanti politici e sindacali della categoria, se la commissione vuole ascoltare altri soggetti in rappresentanza dei commercianti torneremo la prossima volta", hanno detto Fabio Capellini di Confesercenti e Cesare Arioli di Fiva Confcommercio. Alla risposta della presidente Frijia che tentava di spiegare di aver invitato le associazioni e coloro che erano presenti al consiglio comunale di due settimane fa, i rappresentanti delle categorie hanno ribadito che nessun iscritto o associato era presente in maniera ufficiale e che non ci deve essere confusione tra associazioni e consorzi. "C'è troppa confusione abbiamo il mandato di tutelare il nostro ruolo", hanno sottolineato.

"Ultimamente siamo stati scavalcati spesso dall'amministrazione. Dobbiamo ricostruire un rapporto, quindi restiamo ma torneremo un'altra volta per l'audizione", ha concluso Antonella Simone, per Confartigianato, mentre Capellini faceva mettere a verbale la sua uscita dalla sala.



Pronti, via. Geirola non ha perso tempo per criticare l'operato dell'amministrazione sul tema della serata: l'organizzazione dei mercati di qualità domenicali in Via Chiodo, un'iniziativa che i negozianti e gli ambulanti spezzini hanno percepito come il proverbiale fumo negli occhi. "E' opportuno valorizzare il territorio, ma non necessariamente bisogna portare in città commercianti provenienti da fuori. Si possono fare eventi, food e non, senza ledere i commercianti della città. Ultimamente non c'è stato rispetto. Abbiamo criticato l'amministrazione precedente per l'apertura de Le Terrazze e ora si fa la stessa cosa? La gente in centro è sparita. Questa non è una polemica, ma una richiesta di aiuto. E mancano sempre i parcheggi. Chi ha votato per il cambiamento non è contento dal punto di vista del commercio. Cosa pensavate di fare coi mercatini? Hanno portato via soldi al commercio spezzino. I parcheggi gratis promessi in campagna elettorale non si sono visti. È anche umiliante venire a chiedere aiuto, ma non sappiamo proprio più come fare. Gli spezzini hanno una pessima considerazione dei negozianti spezzini, e non capiamo perché. Vogliono i negozi aperti la domenica? Negli ultimi due fine settimana sono stata aperta, ma ho lavorato esclusivamente con i turisti. L'amministrazione deve organizzare eventi di livello, come è stato Bocelli a Porto Venere, per esempio, non la Festa della Castagna o una festa in maschera per Halloween".

A dare manforte a Geirola è stato Lagomarsini. "Questa è una delle poche volte che ambulanti e commercianti con sede fissa concordano. I mercatini domenicali - ha lamentato - ci hanno danneggiato fortemente. Abbiamo deciso di non partecipare e il Comune ha fatto un bando. Tutto secondo la legge, ma le attività ne hanno risentito fortemente. Aver spalancato la porta come Comune capoluogo a questi consorzi (che di Forte dei Marmi spesso hanno poco più del nome) ha portato tutti i Comuni a fare lo stesso. Siamo in un periodo difficile, nel nostro mercato siamo ormai pochi ambulanti spezzini, ci vuole più controllo. E non mi è piaciuto che nessuno dell'amministrazione abbia difeso i nostri commercianti dalle offese ricevute a mezzo stampa dal presidente di uno dei consorzi ospitati in città".



La parola è poi passata ai commissari. Per Fabio Cenerini il paragone tra Le Terrazze e i mercatini non regge. "Abbiamo condotto una battaglia contro l'apertura di un enorme centro commerciale aperto tutto l'anno, qua parliamo di tre domeniche in un anno. Concordo invece sul fatto che servano iniziative per mantenere vivo il centro, ma devo anche dire che ho sentito due bar delle zone limitrofe a Via Chiodo che dicevano di aver lavorato molto in quelle giornate".

"Abbiamo mai pensato di fare manifestazioni domenicali con i nostri commercianti? O a non far pagare i parcheggi un venerdì al mese... o dare il suolo a prezzo politico in alcune giornate particolari?", ha proposto Massimo Caratozzolo.

Secondo Marco Raffaelli, "questi mercatini snaturano la città: dobbiamo porci l'obiettivo di avere maggiore qualità e identità tramite il nostro mercato degli ambulanti".

Federica Pecunia ha invece attaccato l'amministrazione dal punto di vista della forma: "Come Pd abbiamo presentato una mozione per spingere il Comune a promuovere il commercio con una serie di eventi. Ripresenteremo quella mozione, visto che stiamo ascoltando la stessa richiesta. Credo inoltre che da parte della Regione ci voglia una distinzione tra le aree commerciali nelle quali rendere possibili questi mercati: in alcune zone dove il commercio è scarso possono avere un senso, non alla Spezia. Ma quello che mi preme chiarire è il procedimento col quale siamo arrivati a oggi. Il Comune ha deciso di fare un bando e ha assegnato le date, ma da un accesso agli atti risulta un colloquio tra l'avvocato del consorzio e il Comune in cui il legale solleva la questione della validità dell'affidamento perché i vincitori non avevano i gazebo, ritenuta condizione necessaria. A quel punto viene prospettato un ricorso e successivamente sono stati riaperti i termini del bando. Dove è l'atto che fa riaprire i termini? Come si spiega questa decisione?".

Dalla pentastellata Donatella Del Turco è giunto un niet alle aperture domenicali dei negozi, in linea con quanto sostenuto dal governo, ma sono arrivate altre proposte, come "sperimentare una giornata di parcheggio libero o di autobus gratis o di suolo pubblico a prezzi calmierati. Il mercato del venerdì negli ultimi anni ha perso tanto, forse ne andrebbe rivista anche la collocazione".

Una cabina di regia diversificare e pensare a tutti è stata l'idea messa sul tavolo da Roberto Centi. "Ma si potrebbero anche usare tutte le piazze del centro e magari proporre dieci eventi invece di uno solo a fine estate, comunicando prima e meglio le iniziative. E infine credo che sia anche il caso di analizzare la situazione, partendo dallo studio dei consumi spezzini".

Dalla maggioranza Andrea Biagi ha difeso l'operato dell'amministrazione: "Il mercato è stato liberato dai vucumprà e sono stati organizzati numerosi eventi per movimentare la città. Non bisogna mettersi gli uni contro gli altri, ricordo che abbiamo bloccato la realizzazione di un parcheggio a Le Terrazze, proprio per aiutare il commercio cittadino. E non concordo sulla questione delle chiusure domenicali: è proprio quello il giorno in cui le persone spendono maggiormente".

Lorella Cozzani si è rivolta ai commercianti chiedendo di esprimersi su quali tipi di eventi ritengano necessari, mentre Paolo Manfredini ha ricordato che, trattandosi di una sperimentazione, "sia il momento di valutare il risultato: mi pare possa dirsi quantitativamente buono - ha detto -, ma dal punto di vista qualitativo non mi pare si possa dire altrettanto. Quindi questa iniziativa è da rivedere o da annullare. Inoltre ci sono tre aspetti che rendono nel turismo: identità, esperienza e apprendimento. Con queste iniziative a spot si fa davvero poco".



Le risposte e le conclusioni sono state affidate a Brogi, che ha tentato di rispondere a tutto nel pochissimo tempo rimasto a disposizione.

"L'identità si crea anche attraverso la sperimentazione. Siamo partiti parlando di 'mercato di qualità' ed era previsto un mercato di qualità spezzino. E siamo ancora di questa idea: si farà un bando per gli stalli. Ma in questo settore c'è contraddizione: se tocchiamo venerdì razionalizzandolo per renderlo migliore c'è una levata di scudi. Stiamo ritirando le licenze di chi evade o non paga il suolo pubblico, sempre per dare una mano a chi invece lavora con serietà. Tornando ai mercati domenicali: abbiamo emesso un bando, che non era obbligatorio, avvisando le associazioni di categoria, che hanno rinunciato a partecipare, nonostante abbiano avuto due mesi di tempo, e hanno dato il loro parere negativo, ma non vincolante. Per quanto riguarda lo scambio di mail con il legale del consorzio, è stato scritto nero su bianco nel verbale di aggiudicazione che l'esclusività del gazebo era stata declassata a punteggio negativo, visto che tutti i partecipanti ne erano sprovvisti, così abbiamo riaperto i termini perché una data era rimasta vacante".

Sul tema dei parcheggi Brogi ha ricordato che "la prima ora del sabato è gratuita" e che "sì, ce ne vorrebbero di più".

"Ma non si dica che il centro è morto, lunedì era pieno di persone. Se l'offerta commerciale non soddisfa spezzini o turisti non possiamo farci nulla. Non possiamo costringere le persone a entrare. Sul fronte degli eventi servono proposte meno astratte. Abbiamo fatto il Carnevale dopo 25 anni, ovviamente di domenica come tanti altri eventi, ma quello è il giorno libero della maggioranza delle persone. Capisco le vostre difficoltà nel tenere aperto nei festivi, ma dobbiamo fare gli eventi quando ci sono le persone. Piuttosto, abbiamo due soli Centri integrati di via, che sono i soggetti preposti allo sviluppo del commercio e gli unici ai quali l'amministrazione possa dare finanziamenti: questa può essere una strada. Da parte nostra l'impegno c'è: a ottobre avremo molti eventi. In futuro faremo i patti d'area per aiutare il commercio di qualità. E infine le luminarie: se non le volete facciamo altro".

TH.D.L.

10/10/2018 08:15:11