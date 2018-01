La Spezia - Mancano meno di tre mesi alle elezioni politiche del 4 marzo, ed è già tempo di grandi manovre all'interno dei partiti.



Il primo a mettere ufficialmente le carte sul tavolo è il Movimento cinque stelle, che ieri ha chiuso i termini per la presentazione delle autocandidature che saranno sottoposte nelle prossime settimane all'esame degli iscritti per la composizione delle liste. I problemi tecnici della giornata di ieri e alcune complicazioni dovute in parte al lancio della nuova Associazione Movimento 5 Stelle fanno tenere coperti gli aspiranti candidati. Troppo alto il rischio di una mancata approvazione da parte dello staff centrale e così a parte l'ex consigliere comunale Terenzio Dazzini, che non nasconde la sua autocandidatura, non è chiaro cosa abbiano deciso di fare gli altri altri grillini più "esperti". Certa la rinuncia forzata da parte di Marcella Ariodante, che si è vista rigettare la richiesta a causa dell'assenza della scansione del documento di identità. Bisognerà attendere ancora qualche ora, o qualche giorno, per conoscere tutti i nomi spezzini, nel momento in cui saranno pubblicati sul blog di Beppe Grillo, insieme alle altre migliaia di candidati italiani.



Sono ancora indecifrabili le posizioni anche all'interno dei nuovi soggetti di sinistra, Potere al popolo e Liberi e uguali, mentre nel Pd sembra scontata la candidatura del ministro della Giustizia uscente Andrea Orlando. Punteranno ad essere inseriti in lista anche Raffaella Paita e il senatore uscente Massimo Caleo. Se i tre nomi dei papabili sono sicuri, molto è ancora incerto per quel che riguarda la collocazione tra collegi blindati, uninominali e proporzionali.



Un trio di possibili candidati anche tra le fila degli eterni avversari del centrodestra, con la leghista Stefania Pucciarelli praticamente sicura del posto in lista, Andrea Costa dato in corsa nella lista di Noi con l'Italia e l'assessore regionale Giacomo Giampedrone candidato per Forza Italia nel collegio del Tigullio. Una candidatura, quest'ultima, che sembra aver preso corpo nelle ultime ore, visto che sino a pochi giorni fa si parlava di un veto da parte del governatore Giovanni Toti, intenzionato a non veder partire per Roma un collaboratore nel quale ripone stima e fiducia.

