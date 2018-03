La Spezia - "Desidero ringraziare tutti i cittadini che mi hanno votato, intendo esprimere gratitudine e affetto verso i volontari dello staff e i circoli del Pd per l’aiuto prestato alla mia campagna elettorale e sento il dovere di augurare buon lavoro a tutti i neo eletti alla Camera e al Senato di Spezia. Guardo alla loro elezione con l’auspicio che tutti possano portare avanti il mandato parlamentare per il bene del territorio e dei cittadini della nostra provincia". La disfatta 'dem' è servita ed emblematico è il caso di Massimo Caleo, senatore uscente e politico di vecchio corso in provincia, che perde la sfida a distanza con l'esponente di Forza Italia, Manuela Gagliardi, vicesindaco della Spezia da giugno ma di fatto in politica soltanto da qualche anno: "Io non sono tra gli eletti, dopo una bella e utile esperienza da senatore con importanti risultati per il territorio di cui vado molto orgoglioso e che nessuno mai mi potrà privare. Qui finisce un pezzo della mia vita al servizio della mia terra durato più di trent’anni. Ora riprenderò il lavoro di insegnante e le mie attività. Non finirà certamente il mio impegno a sostenere in ogni luogo la cultura democratica e progressista, nei modi e con forme diverse da quella attuale, non smettendo di voler bene alla mia terra e all'Italia".

05/03/2018 14:26:05