La Spezia - Un appello a scendere sulla terra e affrontare la rovina, usando termini ed atteggiamenti giusti. In Via Lunigiana il silenzio è il grande protagonista del giorno dopo: la disfatta del Pd ha una dimensione addirittura generazionale e non è un caso che a parlare siano i più giovani del partito: "Attendo le parole del segretario Matteo Renzi per una mia valutazione più ampia sul da farsi, come elettore e rappresentante del Pd nelle istituzioni. Mi auguro parole di umiltà e saggezza per aprire una stagione nuova, ripartendo da zero, per ricostruire dopo questo fallimento - dice l'europarlamentare Brando Benifei - "Alle 17 parlerà Matteo Renzi. Finita la sua conferenza stampa faremo una valutazione generale sul futuro e quello che sarà. Mi aspetto sincerità, da parte di tutti a tutti i livelli. Affrontiamo la realtà" - gli fa eco Luca Erba.



05/03/2018 15:02:14