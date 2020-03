Battistini: "Peggiorano numeri Terapia intensiva. Si faccia come a Piacenza"

- "La situazione dell’emergenza Coronavirus alla Spezia ha subito un drastico peggioramento numerico. È chiaro: dobbiamo intervenire! In un solo giorno i pazienti in Terapia intensiva passano da 15 a 20. Un quarto in più di pazienti intubati in un solo giorno, un dato statistico che non e’ possibile sottovalutare ne’ tantomeno, ignorare. Andrà tutto bene, di questo siamo certi, almeno nell’accezione che abbiamo dato a questo slogan fin dall’inizio, ma per ora c'è tanta strada da fare... e poche soluzioni pianificate in campo". Lo dichiara Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in Comune."Noi rimettiamo sul tavolo almeno due delle nostre idee - continua -, con la speranza che vengano, almeno, valutate seriamente. Assistenza domiciliare precoce con screening ecografico toracico e terapia retrovirale immediata. I numeri del "Metodo Piacenza" parlano chiaro: tempestività equivale a minor ospedalizzazione e più guarigioni;Sanificazione del Sant'Andrea e allestimento di un ospedale dedicato interamente al COVID19 al San Bartolomeo di Sarzana. L’Ospedale del Capoluogo deve rimanere pulito per le emergenze/urgenze prive di Coronavirus. È necessario che i Sindaci chiedano a gran forza che si formino delle task-force territoriali sul modello emiliano per le cure domiciliari. I Sindaci di Spezia e Sarzana intervengano sull'organizzazione dei presidi ospedalieri dislocati sul loro territorio.E’ nelle loro prerogative. Solo così potremmo farcela in tempi piu’ rapidi".