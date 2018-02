La Spezia - "La Spezia è al centro di uno sforzo senza precedenti per impedire alla coalizione costruita attorno ai partiti di estrema destra della Lega e di Fratelli d’Italia di arrivare al governo". La campagna è stata appena lanciata dal movimento cittadino Avaaz, che invita i suoi 2 milioni di membri in tutta Italia - di cui oltre 3.500 solo alla Spezia - a mobilitarsi contro l’estrema destra, votando per il candidato che ha più possibilità di batterli nella loro circoscrizione.



"In base ad alcuni degli ultimi sondaggi, la coalizione di centrodestra - affermano dall'organizzazione non governativa - sarebbe a 5 seggi dalla maggioranza al Senato e 20 alla Camera. Questo è il motivo per cui il seggio della Spezia alla Camera, una delle 25 sfide più incerte di tutto il Paese, sarà al centro della campagna di Avaaz: in base alle ultime proiezioni del professor Vassallo per Repubblica, il vicepresidente della Commissione Ambiente Massimo Caleo, del Partito Democratico, è dato testa a testa al 32% con Manuela Gagliardi, di Forza Italia. Pochi voti potrebbero decidere chi dei due entrerà in parlamento. Il terzo candidato in corsa, del Movimento 5 Stelle, è proiettato in svantaggio di 5 punti".



La campagna di Avaaz a livello nazionale ha già provocato la reazione dell’estrema destra, con la leader nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che poche ore dopo il lancio ha risposto che è necessario “difendere l'Italia da chi vorrebbe distruggere la sua identità e il suo popolo”. Il candidato per la coalizione di centrodestra in uno dei collegi al Senato a Roma, Iadicicco, ha scritto su Facebook “Avaaz attacca frontalmente la mia candidatura a Roma. (...) È un vero e proprio scontro di civiltà”.



Luca Nicotra, senior campaigner di Avaaz ha dichiarato: "Poche centinaia di elettori alla Spezia potrebbero essere determinanti per decidere se l’estrema destra andrà al governo o no. Facciamo un appello a tutti i cittadini della Spezia che vogliono tenere gli estremisti e la violenza fuori dal governo di sostenere Massimo Caleo, del Partito democratico, il candidato che ha maggiori possibilità di battere il centrodestra. Mentre alla Spezia il candidato con maggiori possibilità di batterli è del Partito democratico, in altri collegi è del Movimento cinque stelle".

