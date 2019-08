La Spezia - Ci sono rappresentanti della sinistra e in generale delle opposizioni tra gli organizzatori del "Moto d'acqua day - Matteo Salvini Dj Set", ovvero la contestazione al ministro dell'interno prevista per il giorno dell'arrivo alla Spezia del leader leghista. I contestatori la buttano sull'ironia: "Aspettiamo Matteo tutte e tutti insieme dalle 17 sul Lungomare di La Spezia, ovviamente le moto d'acqua le paga Matteo. E mentre aspettiamo il capitanoh... Stefania Pucciarelli karaoke. 'Soldi, Soldi, Soldi, toccasana di questa quotidiana battaglia della grana perche'...chi ha tanti soldi vive come un pascià...'". L'arrivo di Matteo Salvini in città è previsto per il 14 agosto nel pomeriggio, dopo la sosta a Genova per le commemorazioni del primo anniversario del crollo di Ponte Morandi.



07/08/2019 09:08:19