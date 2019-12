Ancora bordate sul capodanno: "Peracchini... number one: 55mila euro per una sagra di paese!"

La Spezia - "I veri number one siete voi, che riuscite a spendere 55mila euro per un capodanno anonimo e privo di logica. Che senso ha Radio Number One di Bergamo alla Spezia? E la pubblicità in quelle valli pensate possa muovere grandi masse di pubblico? Ci dobbiamo aspettare il tutto esaurito negli alberghi in città per il famoso capodanno bergamasco del golfo? Cinquantamila euro per un cast artistico da sagra di paese con l'attrattiva di una serata a Equitalia e per andare in diretta a Bergamo: a raccontarla prima non ci avrebbe creduto nessuno. Siete voi i veri Number One!"



Federica Pecunia, capogruppo Italia Viva

Redazione

24/12/2019 08:30:11