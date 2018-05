Anche Cisl e Uil si associano: "Condanna alle provocazioni fasciste"

La Spezia - Di fronte all’ennesimo atto di intimidazione attraverso lo striscione contro l’Anpi a Mazzetta, la Uil e la Cisl, attraverso i segretari provinciali Nadia Maggiani e Antonio Carro, "ribadiscono la vicinanza alla Organizzazione dei Partigiani e la condanna più ferma verso provocazioni fasciste che devono vedere le istituzioni democratiche e le organizzazioni sociali e politiche unite nel vigilare e nel respingene il messaggio violento e antidemocratico". "Ancora un atto grave contro i valori che da sempre contraddistinguono l’antifascismo e la lotta di Liberazione: dopo l’accaduto alla sezione PD di melara, dopo l’accaduto alla sede CGIL di Ceparana, dopo l’episodio del 25 aprile scorso sempre a Melara, ora a Mazzetta una scritta vigliacca contro l’ANPI. Ricordiamo a Lotta studentesca e a Forza Nuova che sui monti i Partigiani con il sostegno dei pastori hanno sconfitto i fascisti “vili e traditori” aprendo le porte alla libertà e alla democrazia che, incredibilmente, permette anche a certe organizzazioni come la loro di parlare". Così la Federazione spezzina del Partito Comunista Italiano: "È ora che le Istituzioni cittadine, a partire dal Comune, prendano una posizione chiara, netta ed inequivocabile su questa vergogna; sull’antifascismo è necessario portare avanti una battaglia senza esitazioni. Il Partito Comunista Italiano esprime la più forte indignazione per il vile attacco subito dall’ANPI a cui esprimiamo massima solidarietà ed un sentito ringraziamento per il lavoro che ogni giorno porta avanti nell’intento fondamentale di salvaguardare la memoria ed i valori antifascisti a noi cari".

