La Spezia - La coalizione di centrodestra ha deciso, di comune accordo, di annullare l’evento di chiusura della campagna elettorale alla Spezia, inizialmente previsto domani giovedì 1° marzo alle 18 al Centro Allende. La Protezione Civile Regionale ha difatti diffuso l'allerta per neve, diramata da Arpal anche nel nostro territorio. Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone resteranno a Genova in sala di protezione civile per seguire costantemente l’aggiornamento della situazione su tutto il territorio regionale. Il vicesindaco della Spezia Manuela Gaglardi, insieme al sindaco Peracchini, seguirà costantemente gli aggiornamenti per il territorio comunale della Spezia. Tutti i candidati alle elezioni politiche, ognuno a secondo del proprio ruolo istituzionale, resteranno a disposizione della cittadinanza e delle istituzioni per evitare ogni possibile criticità e pericolo per la popolazione.



28/02/2018 14:53:12