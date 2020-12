A Spezia e in tutta Italia i pescherecci suonano le sirene per chiedere la liberazione dei colleghi sequestrati in Libia

La Spezia - “Anche alla Spezia e in tutta Italia questa mattina tutte la marinerie italiane si sono fermate per un minuto e hanno fatto suonare le sirene delle imbarcazioni per esprimere la loro vicinanza ai colleghi di Mazara del Vallo, sequestrati e prigionieri da 96 giorni in Libia. L’iniziativa di solidarietà, a cui hanno aderito pescatori di tutto il Paese, è stata trasmessa in diretta sui social network con il collegamento del leader della Lega Matteo Salvini. Il gesto simbolico ha l’obiettivo di far passare un messaggio chiaro: i lavoratori sequestrati devono tornare subito a casa”. Lo afferma in una nota il deputato della Lega Lorenzo Viviani, che ha promosso l’iniziativa e ringrazia le marinerie per la loro solidarietà.

Redazione

05/12/2020 15:36:33