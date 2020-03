"Vicini ai commercianti ma il mercato di Via Prosperi va sospeso"

La Spezia - Dopo le lettere e le telefonate di questa mattina, anche la politica si muove. Il gruppo consiliare del Partito Democratico si fa così portavoce di tanti cittadini che si sono fatti sentire fin da questa mattina chiedendo il perché il mercato di Via Prosperi a Migliarina si è svolto regolarmente nonostante il decreto restrittivo emanato dal governo centrale: "Da oggi sono in vigore regole ancora più stringenti, per combattere la diffusione del coronavirus. Ci è chiesto, come cittadini, di sacrificarci e cambiare lo stile di vita fino al 3 aprile, al fine di non essere costretti a modificare le abitudini per ancora più tempo, a causa dell’ulteriore propagazione del contagio. Gli spostamenti sono limitati ad esigenze ben precise e sono vietati assembramenti di qualsiasi genere".



E ancora: "Vogliamo collaborare con le istituzioni che in questo momento sono chiamate a dare seguito ed operatività al Decreto. Stamani abbiamo assistito allo svolgimento del consueto mercato del martedì, in Via Prosperi. Siamo vicini a tutte le attività commerciali ed agli operatori che in questo momento stanno soffrendo a causa della crisi economica che gli effetti del coronavirus ha portato. Ma la salute viene prima di tutto ed il Governo ha stanziato 7,5 miliardi di Euro per dare un primo aiuto alle attività in difficoltà. Come amministratori locali non possiamo cadere nella contraddizione di chiedere ai cittadini di seguire le regole ma poi fargli vedere che un evento che richiama la calca si svolga come se niente fosse. Per garantire al meglio la salute e la sicurezza dei cittadini, a malincuore, chiediamo al sindaco che vengano sospesi anche i mercati che si svolgono sul territorio del Comune. Iniziativa peraltro già presa da altre amministrazioni locali".



(foto di repertorio)

10/03/2020 11:48:25