La Spezia - E' un periodo, questo, in cui le panchine "impegnano" particolarmente gli uffici comunali. Che non le rimuovono soltanto da Piazza Saint Bon ma anche in altre zone della città, vuoi per fine vita, vuoi per manutenzione, vuoi per scelte di natura sociale. E di una mancanza di seduta si lamentano anche a Rebocco, quartiere storico e popoloso con una forte componente di abitanti da generazioni e un'età anagrafica avanzata. In particolare nella centralissima Via Monfalcone, prospiciente alla filiale Carispezia, la pensilina Atc e la panchina sono in condizioni fatiscenti. "Senza contare che il numero degli abitanti del quartiere - segnala Dina Nobili che porterà l'istanza in consiglio comunale - é in decusi aumento e una panchina non e più sufficiente ad accogliere tutti i cittadini soprattutto anziani. Sostituire quella esistente con una nuova funzionale e soprattutto dignitosa sarebbe un buon punto di partenza senza che i cittadini debbano portare una sedia da casa".

P.V.

10/10/2018 11:21:24