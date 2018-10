La Spezia - Decreto (in)sicurezza. Lo definiscono così gli esponenti di Rifondazione comunista, Possibile e Sinistra italiana che fino a lunedì faranno fronte unico tornando nelle piazze per manifestare contro il governo. La prima tappa è stata Piazza Brin con un incontro assieme agli avvocati Federico Lera e Antonella Cascione, spesso impegnati nella tutela dei diritti civili, che hanno illustrato cosa non va nel decreto sicurezza del Ministro Salvini che da questa mattina è presente nella Gazzetta ufficiale.

"Una pubblicazione lampo - Ha dichiarato Lera - con le raccomandazioni di richiamo nel rispetto della Costituzione da parte del Presidente Mattarella ed entrata immediatamente in vigore senza un periodo di comparto per la sua interpretazione e per abituarsi anche alla sua applicazione".

"Siamo davanti a un decreto insicurezza - ha aggiunto l'avvocato Cascione - perchè al di là della politica e scevro del pregiudizio non dà garanzie a chi proviene da Stati con situazioni di disagio".

"Secondo noi - ha spiegato Giacomo Pregazzi di Sinitra italiana - è un provvedimento iniquo e dannoso. Crediamo ci sia bisogno di spiegarlo e iniziare a creare un'opposizione politica e sociale concreta".

C.ALF

05/10/2018 20:25:55