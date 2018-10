La Spezia - Un pugno in un occhio, su vista mare. E' proprio il caso di dirlo quando si parla dell'ormai "celebre" scheletro in cemento armato del maxi-fabbricato in costruzione lungo Viale Fieschi. A portarlo all'attenzione del consiglio comunale del prossimo 15 settembre sarà la consigliera leghista Lorella Cozzani che ha raccolte le lamentele bipartisan arrivate dagli abitanti dei due borghi della Costa dei Pirati: "Da anni i lavori sono fermi e l'impatto ambientale è sotto gli occhi di tutti - si legge nel testo dell'interpellanza depositata in segreteria lo scorso 13 settembre -, la preoccupazione dei cittadini risulta giustificata dal fatto che, oltre a non avere una data certa di fine dei lavori, è stata sbancata una notevole porzione della collina sovrastante, proprio sul confine della Napoleonica, creando situazioni di disagio ma anche di pericolosità effettiva per persone e cose".



Si chiede, la consigliera, se i permessi di costruire non siano ormai scaduti e se il Comune della Spezia non intenda intervenire: "Nella sua politica di rispetto dell'ambiente e del territorio - conclude la consigliera chiedendo risposta all'assessore competente Sorrentino - é già intervenuto per garantire la non compromissione ambientale ed idrogeologica di alcune aree specifiche. Anche il caso in questione merita una risposta: per quali motivi sono stati sospesi i lavori? Quali iniziative sono state messe in atto per valutare il grado di sospensione dei lavori? E' possibile avere la certezza di un'azione legale che miri a definire una volta per tutte la situazione di pericolo?

F.L.

09/10/2018 17:15:57