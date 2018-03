La Spezia - Sollecitato da diversi cittadini Luigi De Luca, capogruppo della lista "La Spezia Vince", ha denunciato la pericolosità

del tratto di Via Dei Colli in prossimità della Cattedrale. Qui gli autoveicoli che scendono da monte verso Via XX

Settembre affrontano spesso in velocità l'ingresso di detta galleria. "L'immediata successiva curva a destra ad

ampio raggio presa in velocità - spiega De Luca - porta gli autoveicoli ad invadere la corsia opposta con rischio di provocare un serio incidente frontale dalle gravi conseguenze con chi sale direzione monte, soprattutto se alla guida di motoveicolo". Il consigliere Luigi De Luca con una interrogazione urgente all’amministrazione comunale chiede che venga installato un rallentatore in modo da prevenire eventuali incidenti.

12/03/2018 10:03:34