"Pendere dalle labbra di Enel è una grave sconfitta per la nostra città"

La Spezia - "Definiamo la tardiva chiusura nel 2021 per "morte naturale" (e solo per la parte a carbone) della centrale Enel una sconfitta per la nostra città, visto che a poco a poco il carbone verrà dismesso

ovunque” E' quanto si legge nella nota diffusa dalla lista civica “Per la nostra città con Giulio Guerri”.



“Questa è una città che non ha saputo, attraverso i molti poteri politici che si sono succeduti, debellare un cancro al suo interno quale è stato l'inquinamento prodotto da Enel - si legge nella nota -. Ancora oggi siamo qui, a pendere dalle labbra di Enel, per capire se ci sia l'intenzione di riconvertire, anche in parte, la centrale, dimenticando il tradimento degli stessi impegni che si era presa nel 2013, basati proprio sui famosi gruppi a gas, che in realtà furono subito dismessi appena ottenuta, dalla passata Amministrazione Federici, l'autorizzazione a continuare a inquinare bruciando carbone. Cosa che del resto farà ancora sino al 2021 con Peracchini, che dunque ha, insieme a tutti noi cittadini, ben poco da gioire”.



“Respireremo i fumi di Enel ancora per tre anni (che sono un tempo molto lungo quando si parla di salute e prevenzione) e, se non dovesse essere approvata in Consiglio Comunale una mozione come la nostra (che chiede finalmente un controllo sanitario attraverso indagini appropriate e previste dalla normative, tipo la Valutazione di Impatto Sanitario), lo faremo senza neppure sapere con quale impatto sulla nostra salute - si legge ancora -. La nostra aspettativa era e resta che vengano attivati tutti gli strumenti di tutela sanitaria a disposizione per contrastare da subito l'uso del carbone e per cercare di anticiparne il prima possibile la definitiva dismissione”.



“Dobbiamo poi pretendere la bonifica dell'area in base al concetto del “chi inquina paga" - prosegue la nota - e, cosa importantissima, fare la sola cosa che una amministrazione che voglia tutelare per il futuro la salute della cittadinanza può fare: inserire nel Puc l'assoluta impossibilità, per il futuro, di collocare su quell'area industrie insalubri di ogni dimensione”.



“Se la nostra amministrazione dirà e farà tutto questo che noi chiederemo con grande forza e chiarezza nel Consiglio Comunale di lunedì sera - conclude la nota -, in cui si parlerà di Enel, allora sì che quello sarà un risultato storico per la città. Per il momento, invece, prendiamo atto che nessuna decisione di questo tipo è stata ancora presa e continuiamo a combattere nell'incertezza”.

28/09/2018 16:18:32