- "Alle volte una mezza verità può trasformarsi in una bugia intera. Non sempre ciò avviene per malafede, alle volte è un resoconto parziale o impreciso di quanto accaduto a far trascendere i fatti, altre volte è una cattiva lettura dei resoconti che per ragioni di “spazio” risultano incompleti. E’ per questo che ho deciso di intervenire in risposta alle dichiarazione dell’Onorevole Andrea Orlando e cercare di sgombrare dal campo qualsiasi fraintendimento in merito alla vicenda dell’opera dedicata alle morti per amianto. Con l’assunzione delle mie deleghe, con la collaborazione dei responsabili degli uffici comunali preposti, abbiamo deciso di mappare il possibile posizionamento di opere d’arte in grado di dare una dimensione artistica di livello nazionale e internazionale alla nostra città cosi come è avvenuto per altri comuni che hanno saputo creare un vero e proprio museo a cielo aperto". Arriva la replica di Paolo Asti, assessore alla cultura del Comune della Spezia, nei confronti del commento rilasciato questa mattina dall'onorevole Andrea Orlando ( clicca qui ), in merito alla movimentata commissione di ieri qui il resoconto "Abbiamo poi condizionato - continua Asti - l’accettazione di un’opera a un progetto preliminare che risponda in modo incondizionato a queste tre caratteristiche: gratuità totale per l’amministrazione, corrispondenza dell’opera prescelta con un luogo in cui posizionarla e, in ultimo, un corretto rapporto tra il prestigio della città e del luogo prescelto con la qualità dell’opera e dei materiali utilizzati e il “rango” artistico dell’autore. Proprio per questo nella commissione sono stati invitati a esprimere un parere tra artisti spezzini, le cui opere sono già presenti in città così da non condizionarne il giudizio per un futuro interesse personale. Il posizionamento di un’opera d’arte non scende per tanto a mero arredo urbano ma, se mai, esattamente il contrario e cioè che un’opera, ritenuta di assoluto prestigio, possa avere una valenza per l’abbellimento della città. E’ uno scarto di pensiero rispetto al passato condiviso da chi si è assoggettato, facendo proposte alcune volte accolte e altre no, al giudizio di una commissione".Asti difende la sua scelta: "Nel caso richiamato da Orlando non è avvenuto, da parte dei presentatori del lavoro artistico nulla di tutto ciò. E’ stato infatti realizzato un lavoro senza prima la visione di un bozzetto, cosi come normalmente avviene, che recava in evidenza il simbolo delle quattro repubbliche marinare in uso alla Marina Militare il cui permesso ad utilizzarne l’immagine è stato negato durante l’amministrazione Federici. A questa immagine si è sostituita la prua stellata di una nave militare rappresentando ancora ciò che potrebbe essere letto come un atto di accusa nei confronti della Marina Militare. Nessun progetto preventivo dunque ma solo una grande improvvisazione che la città non può permettersi neppure in nome delle vittime dell’amianto. Per ben tre volte, due diverse commissioni, quella in senno all’amministrazione Federici e poi Peracchini hanno bocciato la proposta. Ora mi chiedo se l’espressione di una commissione tecnico scientifica, formulata così ripetutamente, possa essere delegittimata da chi non ha alcuna competenza in materia. In questo caso sì, ha ragione Orlando: tutto si riduce a una discussione da cortile a chi la spara più grossa". L'assessore conclude: "La realtà è che neppure un dramma come quello dell’amianto può trasformare un’opera d’arte ciò che artisti di fama internazionale non hanno ritenuto che sia. Per ciò al momento è molto meglio che le vittime siano rappresentate dall’opera ai caduti del lavoro realizzata dall’artista spezzina Elisa Corsini e posizionata in Piazza Caduti della Libertà".