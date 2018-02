- In merito alle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa ( qui l'articolo ) da Marco Furletti, segretario generale della UIL Trasporti, Marco Moretti, segretario generale FitCisl, Luca Rapallini, Andrea Pagnacco, Gabriele Mariani e Francesco Tartarini, esponenti delle rappresentanze sindacali (rsa) della Lsct-Contship, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue."Rivendico con particolare orgoglio ciò che l'attuale amministrazione ha fatto nei suoi primi mesi di mandato, e ciò che ha messo in campo per i prossimi. Senza entrare in polemica con le passate amministrazioni, voglio sottolineare che mai fino a questo momento l'attenzione di Palazzo Civico è stata tanto focalizzata sul porto, sui suoi lavoratori, sui suoi operatori e sulla convivenza con il resto della città. Un'attenzione che vorrei rimanesse sempre a trecentosessanta gradi"."Entrando nel merito della polemica sollevata, è necessario ricordare che soltanto con il decadimento del PUC del 27 dicembre scorso è stato possibile superare il blocco della realizzazione del piano regolatore portuale e avanzare così concrete ipotesi di investimenti relativi allo sviluppo del settore. Infatti, sempre in quest'ottica, l'amministrazione ha chiesto la deroga alla Marina Militare affinché la Contship potesse operare dietro l'area Enel evitando così la formazione delle code chilometriche dei camion che devono accedere al porto al fine di ridurre non solo l'inquinamento acustico e ambientale ma anche un dispendio economico.Mi sorprende che si faccia riferimento a un convegno di più di due mesi fa a cui ho partecipato insieme ad altri relatori di cui ci si accorga soltanto adesso: il mio ragionamento riguardava l'automazione dei porti e il rispetto delle persone che vivono in quelle zone, quotidianamente alle prese con problemi di inquinamento ambientali e acustici. Lo ripeto: lo sguardo di un sindaco non può essere solo rivolto a una sola parte, deve cercare di cogliere tutte le istanze della cittadinanza per raggiungere una sintesi di concordia.Infine, invito i sindacalisti intervenuti a tenere un profilo maggiormente istituzionale in questo momento di campagna elettorale e di dedicarsi alacremente, invece, al miglioramento delle condizioni lavorative ed economiche dei propri iscritti. Altrettanto pacificamente, io dò loro il benvenuto in consiglio comunale qualora volessero presentarsi e manifestare, e li invito fin da subito a un confronto nel mio ufficio a Palazzo Civico."